『TRICK』シリーズなど話題作を手がけてきた堤幸彦さん（69）が、時代劇の名作を舞台化。29日に舞台『忠臣蔵』製作発表会が行われました。

会見には、演出を務める堤さんをはじめ、主演の上川隆也さん（60）や藤原紀香さん（54）たちキャスト陣が登場。堤さんは、「演出家としての重要なターニングポイントだというふうに自覚しております」とコメントしました。

上川さんは、「前のめりにならず、一堂に会している皆さんと楽しみながらお芝居を作っていきたいということがまず第一に思っている事です」と心境を語りました。

今回、堤さんが演出する舞台は､1702年に実際に起こった“仇討ち”を題材とする『忠臣蔵』。これまで歌舞伎をはじめ、映画やドラマにもなっている作品です。

多くのユニークな作品を手がける堤さんは、どのような演出で『忠臣蔵』を見せるのか聞くと、「デジタルエンターテインメントとしての、そして人間の中心としたストレートな芝居としての2面性を持った大きな舞台を作っていきたいと思います」と語りました。

舞台は12月に東京、2026年1月に名古屋、高知、富山、大阪、新潟（長岡）で上演される予定です。

（9月29日『news every.』より）