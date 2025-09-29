「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」の横山裕が２９日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７ ２時間ＳＰ」（月曜・午後９時）に出演。中学卒業後、建設会社で働いていた際の思い出を明かす一幕があった。

この日の番組には８歳年下の弟・充さんが別室で後ろ姿で出演。兄とテレビ初共演を果たした。

建設会社で働いていた頃の兄との思い出を聞かれた充さんが「なんか大きなズボンを履いて、どこかに行ってるような記憶があったような、なかったような…」と話すと「ニッカポッカな」と答えた横山。

ＭＣの上田晋也に「大変だったでしょ？ 建設会社の仕事行った後、レッスンとかにも行ってたんだよね」と当時、事務所でジュニアとして活動していたことについて聞かれると「みんな（ジュニアは）学生服で行くじゃないですか？ テレビ局に。僕、１回、ニッカポッカで行ったら、マジで怒られて。『夢を売る仕事やのに、そんなドロドロの格好でテレビ局入ってくるな！ ファンの人もいっぱいいるのに』って」と苦笑した横山。

建設会社での仕事について聞かれると「元からやるって感覚でしたね。高校に行くって感覚がなかったです。オカネのためでしたね」と正直に話していた。