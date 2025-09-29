◆プロボクシング ▽日本スーパーミドル級（７６・２キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 〇王者・帝尊康輝（３―０判定）東洋太平洋同級１１位ベク・ギヨル●（２９日、東京・後楽園ホール）

日本スーパーミドル級タイトルマッチで、初代王者・帝尊康輝（３２）＝一力＝が、挑戦者でＯＰＢＦ東洋太平洋同級１１位のベク・ギヨル（３０）＝韓国＝を３―０の判定で下し、初防衛に成功した。両者は今年３月にノンタイトル８回戦で対戦し、帝尊が６回ＴＫＯ勝ち。今回は日本王座を懸けたダイレクトリマッチだったが、帝尊が返り討ちにした。

戦績は帝尊が１９勝（１５ＫＯ）６敗３分け、ベクが７勝（４ＫＯ）３敗２分け。

サウスポースタイルの帝尊は、序盤から左を上下に打ち分けて主導権を握った。４回以降、距離を詰めてくるベクに対し、上下への左アッパーで応戦。５回終了時の途中採点では、２者が４８―４７と帝尊を支持、１者が１ポイント差でベクを支持した。中盤以降は頭から突っ込んでくるベクとの乱打戦に。８回、帝尊には右フック、左アッパーでベクをぐらつかせた。最終回、帝尊は「オッシャー」と声を出しながら気合で最後の力を振り絞った。ジャッジの採点は、３者とも９６―９４で帝尊を支持した。

現在の同級の日本ランカーは、王者・帝尊以外は東京五輪代表の１位・森脇唯人（２９）＝ワールドスポーツ＝しかいない。初防衛を果たした王者は「別にやるときになったらやる。森脇という人が出てきたら、やるしかない。それだけ」と話した。

試合後のリング上では、「ものすごくお金が転がっている階級なので、そこにやっぱり挑戦はしたいですよね、男として。日本で挑戦できるのは僕しかいない。その使命を持って、また現役を頑張りたい」とアピールした。試合後の控室で、その発言からさらに踏み込み、思いを吐露した。

「日本でスーパーミドル級は歴史もないし、（２３年６月に初代王者になって）この２年以上、初防衛戦もできていなかった。でも世界で見たら、今年一番のお金が動いたわけじゃないですか」

今月１３日（日本時間１４日）に米ラスベガスで行われた同級４団体統一タイトルマッチで、挑戦者テレンス・クロフォード（３７）＝米国＝がサウル“カネロ”アルバレス（３５）＝メキシコ＝に勝利。両者のファイトマネーは合計約３００億円とも伝えられている。

「カネロ１人で２００億円を超えている。挑戦者のクロフォードも約１００億円で、合わせて３００億円以上でしょ。たった２人で一夜にしてそのお金が成立する。夢かもしれないが、この階級でこの国のトップであり、アジア（王座）も取ったことがある自分からしたら、そりゃ挑戦もしたい。自分は凄い人だとは思っていないが、自分がパイオニアとして牽引して、世界に向けて行けるように、わずかかもしれないけどこの自分の使命を持ってやっていきたい」

日本スーパーミドル級の第一人者として、大きな野望をぶち上げた。