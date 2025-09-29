通常級「最後の授業参観」授業風景に母が思うこと｜うちの子が支援級に移籍するまで【ママリ】
これは、もっつん(@mocchan_diary)さんが小学一年生の息子の発達に悩み、支援クラスへの移籍を決意するまでのお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『うちの子が支援級に移籍するまで』第57話をごらんください。
もっつんさんは、わが子のありのままを受け入れて向き合っていくと腹を括りました。しかし、どんなに分かっていても息子の特性を目の当たりにすると気持ちが揺らいでしまうのです。
担任やスクールカウンセラーなど周りの力を借りながら、ありのままの我が子と向き合う母の葛藤を描きます。バタバタしているうちに、学年末を迎えました。来年は2年生...。
Ⓒmocchan_diary
Ⓒmocchan_diary
Ⓒmocchan_diary
Ⓒmocchan_diary
Ⓒmocchan_diary
Ⓒmocchan_diary
Ⓒmocchan_diary
Ⓒmocchan_diary
Ⓒmocchan_diary
Ⓒmocchan_diary
相変らず忙しい日々でしたが、嬉しい変化もありました。これまでストレスだった義実家との同居を解消することになったのです。
