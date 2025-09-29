¡ÈÎî¤¬¸«¤¨¤ë¡É´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥Û¥é¡¼¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¥µ¥Ã¥Ñ¥ë¡¼¡ª¡Ù¡¡»£±ÆÃæ¤Ï¡ÖÎî¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Õ¤é¤Õ¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë±Ç¤ë¤³¤È¤â¡×¡Î¥Û¥é¡¼ÄÌ¿®¡Ï
¸ý¥³¥ß¤ÇÏÃÂê¤¬¹¤Þ¤ê¡¢¥¿¥¤ËÜ¹ñ¤Ç°ÛÎã¤ÎÆÃÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼¥¹¡¦¥é¥Ö¡¦¥Û¥é¡¼¡Ø¥µ¥Ã¥Ñ¥ë¡¼¡ª³¹¤òÁû¤¬¤¹Í©Îî¤¬¸µ¥«¥Î¤À¤Ã¤¿·ï¡Ù¤¬¸½ºß¸ø³«Ãæ¡£¥¿¥¤¤Îµ¤±Ô´ÆÆÄ¥Æ¥£¥Æ¥£¡¦¥·¡¼¥Ì¥¢¥ó´ÆÆÄ¤¬¡¢ËÜºî¤Î¤Ê¤ê¤¿¤Á¤ä»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¡¢¼«¿È¤Î¡ÈÍ©Îî´Ñ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Ï2024Ç¯¤ÎÂè19²óÂçºå¥¢¥¸¥¢¥ó±Ç²èº×¤Ç¡ØÁòµ·²°¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥Æ¥£¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¡£¡Ö»£±ÆÃæ¤â¤º¤Ã¤ÈÎî¤ÎÂ¸ºß¤È¶¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÍ©Îî¤¬¸«¤¨¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÎÎî¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤ªÁò¼°¤Ë¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¼ÂºÝ¤Ë°äÂÎ¤òÅÚÁò¤·¤Æ¤¤¤ëÅÚÃÏ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®Æ»¶ñ¤Ë¤âËÜÊª¤Î°ä¹ü¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í©Îî¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤ÏÆü¾ï¤Ç¤·¤¿¡£Í©Îî¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Õ¤é¤Õ¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢»£±ÆÃæ¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë±Ç¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¥«¥Ã¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡ÖËÜÊª¤Î°ä¹ü¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®Æ»¶ñ¤Î°ä¹ü¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¥ê¥¢¥ë¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£»£±Æ¸½¾ì¤Î¶á¤¯¤Ë¡¢Ã¯¤Î»ý¤ÁÊª¤Ç¤â¤Ê¤¤¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿°ä¹ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¾¯¤·¤À¤±»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìò¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡ÈËÜÊª¤Î°ä¹ü¤À¤è¡É¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¤È¤Æ¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤Ç±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡×
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢Îî¤ÎÂ¸ºß¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥µ¡¼¥óÃÏÊý¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ë´Îî¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µ¥«¥Î¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¼ç¿Í¸ø¤¬Ê³Æ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£³¹¤ÎÁòµ·²°¤ò·Ñ¤°Âå¤ï¤ê¤ËÍ©ÂÎÎ¥Ã¦¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢»à¼Ô¤ÎÀ¤³¦¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤À¡£
ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥µ¡¼¥ó¤Ï¥Æ¥£¥Æ¥£´ÆÆÄ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Î¸Î¶¿¤Ç¤â¤¢¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢Â¾¤Î¥¿¥¤±Ç²è¤È¤Î°ã¤¤¤ò¡Öºî¤ê¼ê¤¿¤Á¤¬¤ß¤ó¤Ê¥¤¥µ¡¼¥ó½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¾®¤µ¤ÊÀ©ºî²ñ¼Ò¡Ê¥¿¥¤¥Ð¡¼¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤¬·üÌ¿¤Ë±Ç²è¤òºî¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÁ´ÊÔ¥¤¥µ¡¼¥ó¸ì¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÇÅ¸³«¤·¡¢¥¤¥µ¡¼¥óÆÃÍ¤ÎÀ¸³è¤ä¿®¶Ä¡¢µ·¼°¡¢ÌÂ¿®¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¡×¤¬¡¢ËÜºî¤Î¡È¥¤¥µ¡¼¥ó¤é¤·¤µ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
´ë²è¤Ï¡È¥¿¥¤¥Ð¡¼¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½é¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²è¤òºî¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¿¥¤±Ç²è¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÉÁ¤«¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥Ñ¥ë¡¼¡ÊÁòµ·²°¡Ë¤òÂêºà¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥Ñ¥ë¡¼¤ÏÁòµ·¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ê¡¢°äÂÎ¤òÀ°¤¨¤ëÌòÌÜ¤Î¿¦¶È¤Ç¤¹¡£º²¤ËºÇ¤â¶á¤¤¿Í¤À¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ä»Å»ö¤Ö¤ê¤Ï¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤ÎÁòµ·²°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÐÁò¤ò¹µ¤¨¤¿°äÂ²¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌþ¤¹Ìò³ä¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤È»×¤¤¡¢¥µ¥Ã¥Ñ¥ë¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ»à¤äÁÓ¼º¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖËÍ¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¥¤¥µ¡¼¥ó¤Ç¿ô¡¹¤Îµ·¼°¤ò¸«¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¸Å¤¤À¤Âå¤Î¿Í¡¹¤Ï¿®¶Ä¤äµ·¼°¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤Ê¤Î¤«¡½¡½±Ç²è¤ò»£¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¤½¤¦¤·¤¿µ¿Ìä¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÅú¤¨¤¬½Ð¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¤¥µ¡¼¥ó¤ÎÊ¸²½¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤âµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£·è¤·¤ÆÊ¸²½¤òÈÝÄê¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¼Â¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ëÊ¸²½¤ò°¦¤ª¤·¤¯»×¤¤¡¢Èá¤·¤àµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Í©ÂÎÎ¥Ã¦¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÁ¼Ì¤Ï¡¢´ÆÆÄ¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢Í½»»¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤Î¹©É×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Ï²áµî¤Ë¿å¤ÇÅ®¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»à¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¸÷·Ê¤ÎÁöÇÏÅô¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤äÊì¤Î»Ñ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤È¤Î´Ø·¸¤¬¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¿åÃæ¤ÇÂ©¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï°Õ¼±¤ò½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ï¿å¤ËÅ®¤ì¤Æ°Õ¼±¤ò½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤ËÍ©ÂÎÎ¥Ã¦¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÍ©ÂÎÎ¥Ã¦¸å¤Î¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï¥Þ¡¼¥Ù¥ë±Ç²è¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡Ù(16)¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢¤È¤Æ¤âÍ½»»¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤·¡¢¤¢¤ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÀäÂÐ¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤SF¤é¤·¤µ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë±é·à¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò³è¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÏÂç³Ø¤ÇÉñÂæ¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÄãÍ½»»¤«¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê±é½Ð¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ò¼á¤¬¤Ç¤¤ëË¤«¤µ¤òºî¤ê½Ð¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥¿¥¤ËÜ¹ñ¤Ç¤Ï¾®µ¬ÌÏ¸ø³«¤«¤é¸ý¥³¥ß¤ÇÏÃÂê¤¬¹¤Þ¤ê¡¢Á´¹ñ¤Ø¤È³ÈÂç¡£°ÛÎã¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ£³£°²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Â³ÊÔ¤â¸ø³«Í½Äê¤À¡£
¡ÖÂ³ÊÔ¤Ï»à¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡È»à¤ó¤À¿Í¤¿¤Á¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¡©¡É¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë£²¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢SF¿§¤â¤µ¤é¤ËÇ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯8·îËö¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥¿¥¤¤Ç¤Ï2026Ç¯12·î¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×
Í©Îî¤È¶¦Â¸¤¹¤ë¥Æ¥£¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÍ©Îî´Ñ¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÍ©Îî¤È¤Ï¡ÈÊÌ¤ÎÀ¸¤¤â¤Î¡É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Ë¤Ï¿Í´Ö¤ÎÀ¤³¦¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µÂ¤Ë¤ÏµÂ¤Î¡¢µû¤Ë¤Ïµû¤Î¡¢Ä»¤Ë¤ÏÄ»¤ÎÀ¤³¦¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°ã¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í©Îî¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÍ©Îî¤ÎÀ¤³¦¤¬¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤Ë¤âº²¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¿Í´Ö¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡£¡×
¡ÖËÍ¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Í©Îî¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÍ©Îî¤òÉÝ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¡£°ì¿Í¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢ÀÅ¤«¤Ê¾ì½ê¤ä°Å¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡¢¡ÈÉÝ¤¤¡É¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡½¡½¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ËÍ¤ÏÍ©Îî¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤ÏÍ©Îî¤ä¤ª²½¤±¤ËÂÐ¤¹¤ë¶²ÉÝ¿´¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òµ½¤¯¤³¤È¤ÏÉÝ¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¿¿¼Â¤ò¤Í¤¸¶Ê¤²¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¡×
¡Ø¥µ¥Ã¥Ñ¥ë¡¼¡ª³¹¤òÁû¤¬¤¹Í©Îî¤¬¸µ¥«¥Î¤À¤Ã¤¿·ï¡Ù
£¹·î26Æü(¶â)¤è¤ê¿·½ÉÉðÂ¢Ìî´Û¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥ÞÍ³ÚÄ®¤Û¤«Á´¹ñ½ç¼¡¸ø³«