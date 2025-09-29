◇パ・リーグ ロッテ0―2西武（2025年9月29日 ベルーナD）

ロッテの石川柊は5回1/3を7安打2失点、打線は相手先発の渡辺の前に6回までわずか2安打、7回1死満塁、8回無死一、三塁の好機も生かせず、無得点に終わり、球団ワースト、今季12球団最多の25度目の零敗を喫した。石川柊は7月21日のオリックス戦での4勝目を最後に白星がなく、7敗目を喫した。

石川柊は2回にネビンに先制ソロを被弾。2ボールから143キロの直球を狙い打たれ、吉井監督は「2ボールで真っすぐエイヤーといってホームランなんで、ちょっとベテランらしくない打たれ方なので、しっかり反省してほしい」と指摘。石川柊自身も「自分の中でも失投ではありますし、あれが何を意図し、どういう意図であれを投げたのかっていうのは、やっぱり『うーん』っていう1球だったんで、やってはいけない1球だった」と反省した。

ソフトバンクから国内FA権を行使して移籍1年目は4勝7敗、防御率4・62と不本意な成績。右腕は「勝ち負けに関して運によるものがあるので、それよりも、どれぐらい試合をつくれたかっていうところで、ビックイニングが目立ったシーズンでしたし、そこで自分の中での難しさっていうか、投球で思うところっていうのはすごくあった」と自己分析。「ホーム開幕戦での危険球がすごく大きかった」と振り返っていた。