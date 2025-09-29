Travis Japanが27日、タイ・バンコクで、ワールドツアー『Travis Japan World Tour 2025 VIIsual』のファイナルを行いました。

ライブは、「Let's get started!」という松田元太さん（26）の声がけとともに、『Crazy Crazy (English ver.)』 のパフォーマンスでスタート。ライブの定番曲『Love Tag』の披露したのち、『LEVEL UP』のダンスを披露し会場を盛り上げました。

さらに『Swing My Way』、『Tokyo Crazy Night』などを披露。そしてMCでは、中村海人さん（28）が、「Are you guys having fun??（楽しんでる？）」と観客に問いかけ、「Just Dance Together! We are Travis Japan！」と改めて全員で自己紹介すると、川島如恵留さん（30）が、「ソールドアウトありがとう！」とコメントしました。

また、観客との動画撮影で松田さんは、ファンコールをしている時の姿が「ナーラックマイワイ！」（かわいすぎてたまらない）、吉澤閑也さん（30）は「トイレはどこですか？という大事なタイ語は覚えてホテルで通じた！」、さらに七五三掛龍也さん（30）さんは「ジャ・ユッド・ナラック・ギー・モーン」（一体いつかわいくなるのをやめてくれるの？）、そして松倉海斗さん（27）さんも、「クン・クー・ダォン・コーン・ポ」（君は僕の流れ星だよ）とそれぞれが覚えたタイ語を披露する場面もありました。

ライブ終盤では、和楽器のサウンドと共に『99 PERCENT』の和楽器アレンジバーションがスタート。メンバーは連獅子を思わせる白いかぶり物をかぶってのパフォーマンスを披露しました。

最後は宮近海斗さん（28）が、「Travis Japan、最後まで最高の時間を皆さんと味わいました。今年のワールドツアーは終わってしまいましたが、まだまだ成長して最高のエンターテインメントを日本から世界へ届けたいと思いますので、みなさん楽しみに待っていてください。では、“I say ありがとう！ You say どういたしまして！”」と締めくくりました。

8月から始まったアジア・アメリカを巡るワールドツアー。最後のバンコク公演を行い、5都市で15000人を動員して幕を閉じました。（レコード会社発表）