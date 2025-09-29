¡ã¿Þ¡¹¤·¤¤µÁÄï²ÈÂ²¡ä²¿¤â»ý»²¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Â£¤êÊª¤ä¿©»ö¤ÎÍ¾¤ê¤Ï»ý¤Áµ¢¤ë¡£ÁË»ß¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©
µ¢¾Ê¤ÎºÝ¤Ê¤É¤Ë¡¢¿ÆÂ²¤Ç½¸¤Þ¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼êÅÚ»º¤ä¿©»ö¤ò»ý»²¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤¹¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì¤Ç¤ÎµÁÄï²ÈÂ²¤ÎÂÐ±þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Øµ¢¾Ê¤Î¤È¤¡¢»ä¤¿¤Á¤¬»ý»²¤·¤¿²ÌÊª¤ä¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¡¢°û¤ßÊª¤ÎÍ¾¤ê¤ò¤¹¤Ù¤ÆµÁÄï²ÈÂ²¤¬»ý¤Áµ¢¤ë¤Î¤¬¤¤¤ä¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤ËµÁÄï¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ï¡¢»ý¤Áµ¢¤ë¤¿¤á¤ÎÍÆ´ï¤Þ¤Ç»öÁ°¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËµÁÄï²ÈÂ²¤Ï²¿¤Ò¤È¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï²Ç¤ÎÎ©¾ì¤Ê¤Î¤Ç¶¯¤¯¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼¡¤ÏÁË»ß¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù
µÁÄï²Ç¤Ï¿Þ¡¹¤·¤¹¤®¤ë¤·¡¢µÁÎ¾¿Æ¤ÎÂÐ±þ¤â¤É¤¦¤Ê¤Î¡©
¡Ø»ä¤Î¿ÆÀÌ¤Ë¤«¤Ê¤ê¸ü¤«¤Þ¤·¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÅÏ¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÊì¤¬¥¥Ä¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÁÊì¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡£Í¥¤·¤¯¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤À³Ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ù
¡ØµÁÄïÉ×ÉØ¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤ÏÂçÁ°Äó¤À¤±¤É¡¢µÁÊì¤â¤ª¤«¤·¤¤¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿Êª¤Þ¤ÇÅÏ¤¹¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡Ù
¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï²¿¤â»ý¤Ã¤Æ¤³¤º¡¢¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÍ¾¤êÊª¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»ý¤Áµ¢¤ëµÁÄï²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¸ü¤«¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÉÊ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸·¤·¤¤À¼¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£µÁÄï²Ç¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÍÆ´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÍ¾¤êÊª¤Ï¤â¤é¤Ã¤Æµ¢¤í¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦º²ÃÀ¤¬¸«¤¨¸«¤¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤¿µÁÊì¤¬Í¾¤êÊª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤Ç¤¢¤ëÅí¤ò°ìÈ¢´Ý¡¹¡¢µÁÄï²ÈÂ²¤ËÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤âµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¡£¤»¤á¤Æ¿ô¸Ä¤ÏµÁ¼Â²È¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¡¢¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤Ê¬¤òÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿©»ö¤Ï¡¢³°¿©¤«¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤â
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¤ä°û¤ßÊª¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¤³Ê¹¥¤·¤¿¤¬¤ê¤ÎÃ¶Æá¤¬·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÁÄï²Ç¤â¡Ö¤³¤Î¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¤Î¢þ¢þ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´Å¤¨¾å¼ê¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡ØµÁÄï²ÈÂ²¤â»ý¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ý¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤È¡¢¤Ï¤Ã¤¤êÅÁ¤¨¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ù
¡Ø²¿¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤º¤Ë¡¢µÁ¼Â²È¤ËÃå¤¤¤Æ¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤ÇÇã¤¤½Ð¤·¤Ë¹Ô¤¯¤«¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡©¡¡¤½¤Î¾ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¶â¤ò½Ð¤·¹ç¤¦·Á¤Ë¤·¤¿¤é¡¢ÉÔ¸øÊ¿´¶¤¬Çö¤Þ¤ë¤«¤â¡Ù
¡Ø¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¤òÇã¤ï¤º¤Ë³°¿©¤Ë¤·¤è¤¦¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ªÅ¹¤ÇÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ù
¤ï¤¶¤ï¤¶Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó²ÈÂ²¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÁ¼Â²È¤Ç¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤ò¤·¤¿¤ê³°¿©¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤ª¶â¤ò½Ð¤·¹ç¤¦·Á¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤³Ê¹¥¤·¤¿¤¬¤ê¤È¤Î¤³¤È¤Ç³ä¤ê´ª¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µÁÄï²ÈÂ²¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÉéÃ´¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Î¾¿Æ¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤ÎÅí¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤«¤é¤ÎÅí¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÅí¤Ï¤½¤Î¾ì¤ÇÇí¤¤¤Æ½Ð¤¹¡Ù
¡Ø¼Â²È¤ÎÅí¤òÅÏ¤¹¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤â¿·º§¤Îº¢¡¢µÁ¼Â²È¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤ËÃÏ¸µ¤ÎÌÃ²Û¤ò¼êÅÚ»º¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇµÁ·»¤Î²Ç¤Ë´Ý¤´¤ÈÅÏ¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢²¿¤âÅÏ¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù
¡ØÅí°Ê³°¤ÎÊª¤òÂ£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¡©¡Ù
¤»¤Ã¤«¤¯Î¾¿Æ¤¬µÁÎ¾¿Æ¤ËÂ£¤Ã¤¿Åí¤ò¡¢µÁÄï²ÈÂ²¤¬´Ý¤´¤È»ý¤Áµ¢¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åí¤Î¾õÂÖ¤Ë¤â¤è¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬Çí¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¥¢¥ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥Þ¥Þ¤Ï¡¢¼¡¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤½¤¦¡£¤¿¤À¡¢µÞ¤Ë¤ä¤á¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾ï¼±Åª¤Ë¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤È¤Î·üÇ°¤â¤¢¤ë¤è¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤òÁÇÄ¾¤Ë¼Â¿Æ¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¡¢°ã¤¦Êª¤òÂ£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊÂÐ±þ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
´Å¤¨¾å¼ê¤ÇÄ´»Ò¤Î¤¤¤¤µÁÄï²Ç¤Ë¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Îº£²ó¤ÎÅê¹Æ¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤ÏµÁÄï²ÈÂ²¤Î»ý¤Áµ¢¤êÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Æ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï»ý»²¤¹¤ë¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¤ÎÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢³°¿©¤ä¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤ê¤È¤¤¤¦ÂÐºö¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿Åí¤Ï¼Â¿Æ¤Ë°ã¤¦Êª¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤ÈµÁÎ¾¿Æ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼¡²ó¤Îµ¢¾Ê¤Ç¤Ï¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤¬¸º¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£