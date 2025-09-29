¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¼«Ê¬¤Ê¤é¡Ä¡£²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®2°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸ø¼°Àï½éÂÇÀÊ¡¡¹â¹»ÄÌ»»29È¯¤Î¹¥ÁÇºà¤¬À®Ä¹Ãæ
¡¡¢¡¸òÎ®Àï¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3·³4¡½4¥ë¡¼¥È¥¤¥óBC¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¡Ê29Æü¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®¥ë¡¼¥¡¼¡¢¥¶¥¤¥ì¥óÆâÌî¼ê¡Ê19¡Ë¤¬¡Ö5ÈÖ»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¤Î145¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ò±¦Á°¤Ë±¿¤ó¤ÇËþÎÝ¤È¹¥µ¡¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤È¡¢8²ó¤Ë¤ÏÆ±ÅÀ¤ÎÃæµ¾Èô¡£¡ÖÂÇ·â¤Î¾õÂÖ¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾¾¦¹â¤Ç¹â¹»ÄÌ»»29ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿±¦ÂÇ¼Ô¡£1Ç¯ÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Õ¥¡¡¼¥àÈó¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï82»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨2³ä7Ê¬4ÎÒ¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢44ÂÇÅÀ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼°Àï½é½Ð¾ì¤Ï15Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥ÆÀï¡Ê¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë¡£ÂåÂÇ¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¡Ö½éµå¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¼«Ê¬¤Ê¤éÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤1ÂÇÀÊ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥¶¥¤¥ì¥ó¤ÎÊÑ²½¤ò¡¢ÂçÆ»ÅµÎÉ2·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤âÇ§¤á¤ë¡£¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÅö¤Æ´ª¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ÊÂÇÀÊ¤Ç¡Ë¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤«¤é»Å³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬À®Ä¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÁ´ÆüÄø¤¬½ª¤ï¤ê¡¢º£µ¨¤Ï¸ø¼°Àï½é°ÂÂÇ¤ÏµÏ¿¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ï10·î6Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ë½©µ¨¶µ°é¥ê¡¼¥°¡Ö¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¡Ö»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¡Ê3·³Àï¡Ë¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë