¡Ö½©¤Ïµ»½Ñ¤â¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤â¡Ä¡×¡¡À¾Éð¡¦À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤¬ËÜµòÃÏºÇ½ªÀï¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇàÃÏ¹ö¤Î½©áÍ½¹ð¡¡Î¥Ã¦Ãæ¤Î³°ºê½¤ÂÁ¤â¤¢¤¤¤µ¤Ä
¡¡¢¡À¾Éð2¡½0¥í¥Ã¥Æ¡Ê29Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡À¾Éð¤Ïº£µ¨¤ÎËÜµòÃÏºÇ½ªÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ê¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤ÎÀ¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤ä±¦ÏÓ¼Ü¹ü¹üÀÞ¤Î¤¿¤áÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë³°ºê½¤ÂÁÁª¼ê²ñÄ¹¤â»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò1¼þ¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡¡À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ïº£Ç¯¤â¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¤ç¤¦¤Î¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤ò´Þ¤á¡¢¤³¤ÎºÇ¸å¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à5»î¹ç¡¢ËÜÅö¤ËÏ¢ÆüÂ¿¤¯¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢Âç¤¤ÊÀ¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢ËÜÅö¤ËÅê¼êÀï¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÇ¤Ã¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤êº£¡¢¤¦¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤Î²ÝÂê¤ÏÂÇ¤ÄÊý¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤¢¤È1ËÜ¥Ò¥Ã¥È¤¬½Ð¤Æ¡¢¤³¤³¤Çµ¾À·¥Õ¥é¥¤¡Êµ¾Èô¡Ë¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¦»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¡¢»ä¼«¿È¤â¤³¤³¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿ºÓÇÛ¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿Áª¼ê¸òÂå¡¢Áª¼êµ¯ÍÑ¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤È¤¤¤¦»î¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤ÆÍèµ¨¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥·¡¼¥º¥ó¤òÁí³ç¤·¤Ê¤¬¤é²ù¤·¤µ¤â¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î»Ä¤ê4»î¹ç¤ÏÁ´¤Æ¥Ó¥¸¥¿¡¼¡£¡Ö½©µ¨Îý½¬¡¢½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ïµ»½ÑÎý½¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÃ¤¨¤Æ¡¢Áª¼ê¤Ë¤Ï°ì²ó¤ê¤âÆó²ó¤ê¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤´À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡³°ºêÁª¼ê²ñÄ¹¤Ï¡Öºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤È¤Æ¤â²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²ù¤·¤µ¤ò¶»¤ËÄ©¤ó¤Àº£¥·¡¼¥º¥ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¤ì¤º¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤¤´À¼±ç¤Ï¡¢Áª¼ê°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¤³¤³°ìÈÖ¤Ç¤Î¤¹¤´¤¤Âç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â°ú¤Â³¤¤´À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎºÇ²¼°Ì¤«¤é¤Î¥Á¡¼¥àºÆ·ú¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤é¶¯ÎÏ¤ÊÅê¼ê¿Ø¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¼ã¼êÌî¼ê¤Î°éÀ®¤Ë¤â¿ÔÎÏ¡£À¾Àî°¦Ìé³°Ìî¼ê¤äÂìß·²Æ±ûÆâÌî¼ê¡¢Ä¹Ã«Àî¿®ºÈ³°Ìî¼ê¤é¤¬Âç¤¤¯À®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢µå±ãÁ°¤Ë¤Ï¼ó°ÌÁè¤¤¤Ë¤âÍí¤à¤Ê¤É¤·¤¿¡£²Æ¾ì°Ê¹ß¤Ë¼ºÂ®¤·¤Æ3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢4»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ62¾¡74ÇÔ3Ê¬¤±¤Ç4°Ì³ÚÅ·¤È1¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤Î5°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£