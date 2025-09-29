女優・のんが２９日、都内で主演するＡＢＥＭＡ連続ドラマ「ＭＩＳＳ ＫＩＮＧ／ミス・キング」（月曜・後８時）の配信直前イベントに出席した。

天才棋士・彰一（中村獅童）のもとに生まれた飛鳥（のん）が人生を取り戻すため、元棋士・藤堂（藤木直人）とタッグを組み、史上初の女性棋士を目指す。

キャスト同士が和気あいあいとした雰囲気のように思えたが、中村との初対面時を「初めてお会いするのでごあいさつしなきゃと思ってあいさつしたら、うんって感じで…」と回想。役柄のこともあり「（単純に怖いのか、役を作って怖いのか）どっちだろう？ってヒヤヒヤしていました」と苦笑い。実際には役のためで、２人の撮影シーンは順調に進んだ。「彰一さんとのシーンにつながったので、ありがたかった」と感謝した。

テーマの将棋にちなみ、最近詰んだことには「飛行機」と回答。ライブで博多に行く時に好物のごまさばを食べるために前日移動を目指したが、台風のため現地に行くことができず。翌日移動ができ、無事にライブは行えたというが「ごまさばが食べられなくて詰みました」と残念がっていた。

同作に出演する藤木直人、倉科カナ、中村獅童、奥貫薫、森愁斗、鳴海唯、西岡徳馬、山口紗弥加も出席した。