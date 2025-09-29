◇パ・リーグ ロッテ0ー2西武（2025年9月29日 ベルーナD）

ロッテのドラフト1位・西川史礁外野手（22）が29日、西武戦（ベルーナD）に「1番・左翼」でスタメン出場。4打数無安打で、連続マルチ安打は4試合で止まった。規定打席到達はお預けとなった。

5打席立てば規定打席到達だったが、9回に打席は回ってこなかった。4打数無安打で、連続マルチ安打も4試合でストップした。

試合を振り返り、「ヒットが出ないのはしょうがないことなので、しょうがないというか。残りも試合少なくなってきてますし、1試合1試合無駄にしたくないっていう気持ちは凄くあるので、切り替えて明日頑張っていきたいなと思います」と語った。

残り3試合。ルーキーイヤーでの規定打席到達も目前に迫る。「120安打は絶対行きたいなと思ってますし、それ以上もっともっと打ちたいとも思っているので、明日からまた気負わずに、切り替えて頑張っていきたいなと思います」と力を込めた。

西川はここまで105試合に出場し、115安打。達（日本ハム）や宗山（楽天）、渡部聖（西武）らと新人王のタイトルを競っている。