【ベルギーリーグ】シント＝トロイデン 1−2 へンク（日本時間9月28日／大王わさびスタイエンスタジアム）

【映像】物議！「衝突ノーファウル」の一部始終

シント＝トロイデンに所属する日本人GKの小久保玲央ブライアンが、痛恨の失点を喫した。決勝点となったシーンを巡って、ファンの意見は真っ二つとなっている。

シント＝トロイデンは日本時間9月28日、ベルギーリーグ第9節でヘンクとのリンブルフ・ダービーを迎えた。スタメン出場した小久保は1点リードで迎えた57分、日本代表FWの伊東純也が放った直接FKを止められずに同点とされた。

そして、1ー1で迎えた90＋5分に問題のシーンを迎える。クロスボールを処理しようと飛び出した小久保が、相手DFケン・エンクバと交錯して倒れ込む。しかしホイッスルは鳴らずプレー続行になると、一瞬の間を空けて小久保は立ち上がって構えたものの、再びエリアに入ってきたボールをファーサイドでヘンクのFWオ・ヒョンギュに押し込まれた。

アディショナルタイムの勝ち越し弾にスタジアムが騒然とする中、主審はエンクバと小久保の交錯はファウルなし、そしてゴールを認定した。しかし小久保は納得がいかず、レフェリーに激しく詰め寄り、言葉が過ぎたかイエローカードを提示されてしまった。

このシーンについては、日本のサッカーファンの間で意見が分かれる。SNSでは、「厳しい判定」「これファウルじゃないの？」「小久保的にはファウルと思ったんやろうな」「小久保が可哀想だわ」「これはファウルとってあげてほしい」と小久保に同情する声が寄せられた。一方で「小久保ブライアンのセルフジャッジで失点やな」「ファウルかもだけどもう少し早く動けただろ」「笛が吹かれるまではプレーを続けないと」など、一瞬だがプレーを止めてしまった小久保に対して厳しい声も飛んだ。

他には「全体的に足が止まってしまったな」「小久保のせいというより、守備陣も問題だろ？」「あの接触でみんなの動きが止まってしまった」「みんな集中を欠いたプレーだった」など、チーム全体の問題と指摘する声も見られた。

結局このゴールが決勝点となり、シント＝トロイデンは1ー2の逆転負け。3連敗を喫して、順位も6位まで後退している。

（ABEMA de DAZN／ベルギーリーグ）

