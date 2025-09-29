タレントの梅宮アンナさん（53）が27日、『アンナ流！がん治療とライフスタイルUP術』に登場し、乳がんの手術を経て変化した考え方を語りました。

■「髪形とか髪の色とかにこだわって生きてきた」 ショックだったこと

梅宮さんは2024年8月、乳がんのひとつである浸潤性小葉がん（ステージ3A）のため闘病していることを公表。その後、抗がん剤治療、11月に右乳房・リンパ節郭清手術を受け、12月から再び抗がん剤治療を受けていました。

“初めて、「がん」だと言われた時、何が一番ショックだったか”と聞かれた梅宮さんは、「私のステージ3というところの“治療の長さ”と、抗がん剤を使うと体中の“全体毛がなくなってしまう”という衝撃なことを言われたのが一番ショックでしたね」と回答しました。

続けて、「髪の毛がなくなってしまうということっていうのは、人生の中で1回も経験したことがないことでしたし、実際皆様もお分かりかもしれないんですけども、私自身がすごく髪形とか髪の色とかにこだわって生きてきたので、そこをそのままごっそり取られちゃうっていうのが、私の人生の中で“どうやっていったらいいのかな”と」と、当時の心境を語りました。

そして、「かといってウィッグを使って…“え？”みたいな、すごくそこを悩んだんですね。多分10日間ぐらいだったかな、やっぱり泣いちゃったんですよ。“髪の毛がなくなるっていうこと、もうなんて恐ろしいんだろう”って」と明かした梅宮さん。

その後、ウィッグの価格や種類などを知っていくなかでリーズナブルに、トレンドにあったものを作ってくれるところに出会ったそうで「全部で4つのスタイルを持っている」と明かしました。

■右胸の再建は「今後はまだ考えていません」

また、「（右胸の）再建は、今後はまだ考えていません」とコメント。理由として、梅宮さんは「やはりすごく大変な思いをして胸をとっています。傷口も、脇のところから23センチの傷が私はあるんですけども、そこに対して“もう1回そこに胸を作ろう”という気持ちが正直ないんですね。そっちの方が大事でして私は」と、話しました。

さらに、「本当だったら手術前だったら“絶対入れるべきだ”と思っていたんですけど、実際に自分がやっぱなくした時に、“これ以上別に、胸が必ずなきゃいけないということはないんじゃないか”というふうな考えを持っているので。私のこの話を聞いて、どこかの誰かが1人でも、“そうか、アンナちゃんも胸がなくても全然堂々と生きてるじゃない”っていうふうに思ってくれたら、誰かが楽になったらいいなと思いますので、そういう思いです」と語りました。