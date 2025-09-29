J1アルビレックス新潟 複数得点も守り切れず…G大阪に2対4で敗れる 13試合勝利なしで最下位抜け出せず 《新潟》
サッカー・明治安田J1リーグ。アルビレックス新潟は9月27日、アウェーでガンバ大阪と対戦。5試合ぶりの得点も、打ち合いに敗れ、13試合勝利なしです。
前節は名古屋に引き分け、5試合ぶりの勝ち点を手にした新潟。残す7試合で、最下位。J2降格圏を脱出するため勝利を目指します。
【前半】
勝利のために選手・監督が、口々に語るのは「シュートを決め切ること」。それを体現するため、相手に押されながらも攻撃を、なんとかシュートにつなげます。この4分後。新潟はパスワークからチャンスを作ります。そして…4本のパスをテンポよくつなぎ、最後に抜け出したのは、新井！待望の得点は新井のJ1初ゴール！1点を先制します。
【後半】
終始、相手に押されながらも後半、先にチャンスを作ったのは新潟でした。自陣で藤原がボールを奪うと、そこから高速カウンター。抜け出した長谷川が絶妙なスルーパス。最後は奥村が、ポストに当てて決め切る技ありシュート！奥村の3か月ぶりのゴールで再びリードします。
しかし、13試合ぶりの勝利は簡単なものではありませんでした。
後半15分、フリーキックのこぼれ球をボレーでねじ込まれ、同点。その4分後、クロスのクリアを再びボレーで決められ、逆転を許します。さらに、舞行龍のパスミスを奪われると最後まで粘って最後までついていきますが、切り返され、4失点目。
新潟は反撃に出る力なく、このまま2対4で試合終了。2度のリードを奪いながらも今季最多タイの4失点。これで13試合勝利なし。残留への道のりはさらに険しくなりました。
〈アルビレックス新潟 入江徹監督〉
「自分たちのエラーと普段自分たちのチームとしてやらなくてはいけないところをやれていないこと。そのような隙を見せず、90分通して戦わなくてはいけない」