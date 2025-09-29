Mrs. GREEN APPLEが話題の新曲「GOOD DAY」をフルサイズでテレビ初披露！『CDTVライブ！ライブ！』次回ラインナップ発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月6日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』の出演アーティスト、歌唱楽曲は発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

絢香「Wonder!」

こっちのけんと「ごくろうさん」

櫻井優衣「キミのことが好きなわたしが好き」

シェネル「ビリーヴ」

セカンドバッカー「犬とバカ猫」

Hilcrhyme「春夏秋冬」

Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」

WANIMA「おっかない」

※アーティスト名五十音順

■絢香、FRUITS ZIPPER櫻井優衣、WANIMAらも登場

Mrs. GREEN APPLEは、大森元貴(Vo、Gu）が“2025年最後のリリースとなる楽曲”と明かした話題の新曲「GOOD DAY」をフルサイズでテレビ初披露する。バンド史上初となる“6ヵ月連続新曲リリース”の集大成となるステージに注目だ。

絢香は、約2年ぶりのオリジナルアルバムから、自身のルーツであるゴスペルのエッセンスを取り入れた「Wonder!」をフルサイズテレビ初披露。圧巻の歌声で魅せるライブは必見だ。

グループ初のソロメジャーデビューを果たしたFRUITS ZIPPERの櫻井優衣は「キミのことが好きなわたしが好き」をフルサイズテレビ初披露する。“かわいい”が詰まった彼女らしいパフォーマンスをぜひ楽しもう。

WANIMAは、映画の主題歌として書き下ろされた今を生きるすべての人の声を代弁する、WANIMAからのメッセージが込められた新曲「おっかない」、こっちのけんとは“なぜ音楽を続けるのか、何を歌うべきなのか”という根源的な問いに立ち返った最新曲「ごくろうさん」をそれぞれフルサイズライブで届ける。

メンバーのTikTokフォロワーが合計で120万人を超えるSNS発のバンド、セカンドバッカーがテレビ初出演。切ない恋心を、ポップな曲調で魅せる楽曲「犬とバカ猫」をテレビ初歌唱する。

さらに、“秋に聴きたい名曲”としてシェネルが「ビリーヴ」、Hilcrhymeが「春夏秋冬」とそれぞれ大ヒットした楽曲をフルサイズで披露。また、『CDTV』オリジナルの9月の月間ランキングも紹介する。

■番組情報

TBS『CDTVライブ！ライブ！』

10/06（月）19:00～20:55

進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）

■関連リンク

『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/