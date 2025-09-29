HOKUTO（THE RAMPAGE吉野北人）新曲「ふたりでいようか」MV解禁！「ほっこりしていただければ」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

THE RAMPAGEの吉野北人が、“HOKUTO”として3rdデジタルシングル「ふたりでいようか」を9月29日にリリース。併せて、MVが公開された。

■「ふたりでいようか」は、TVアニメ『ふたりソロキャンプ』第2クールのOPテーマ

HOKUTOの新曲「ふたりでいようか」は、TVアニメ『ふたりソロキャンプ』第2クールのオープニングテーマとして書き下ろされた楽曲。作詞・作曲をシンガーソングライターのFurui Riho、編曲を新鋭プロデューサーのknoakが手掛けた。温かみのあるR＆Bサウンドにキャッチーなメロディが重なり、日常を優しく彩る一曲となっている。

MV監督は、2ndデジタルシングル「MINE」に引き続き、映像監督／アーティストのマルチクリエイターISSEI TERADAが担当。山の中で鹿とふたりで過ごすHOKUTOの日常を、少しシュールでクスッと笑える温かさで描写、楽曲の世界観をユーモラスな映像で表現している。

HOKUTOの活動に関する最新情報は、公式SNSアカウント（TikTok、Instagram、X）にて随時発信中だ。

■リリース情報

2025.09.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ふたりでいようか」

