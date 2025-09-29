HOKUTO（THE RAMPAGE吉野北人）新曲「ふたりでいようか」MV解禁！「ほっこりしていただければ」
THE RAMPAGEの吉野北人が、“HOKUTO”として3rdデジタルシングル「ふたりでいようか」を9月29日にリリース。併せて、MVが公開された。
■「ふたりでいようか」は、TVアニメ『ふたりソロキャンプ』第2クールのOPテーマ
HOKUTOの新曲「ふたりでいようか」は、TVアニメ『ふたりソロキャンプ』第2クールのオープニングテーマとして書き下ろされた楽曲。作詞・作曲をシンガーソングライターのFurui Riho、編曲を新鋭プロデューサーのknoakが手掛けた。温かみのあるR＆Bサウンドにキャッチーなメロディが重なり、日常を優しく彩る一曲となっている。
MV監督は、2ndデジタルシングル「MINE」に引き続き、映像監督／アーティストのマルチクリエイターISSEI TERADAが担当。山の中で鹿とふたりで過ごすHOKUTOの日常を、少しシュールでクスッと笑える温かさで描写、楽曲の世界観をユーモラスな映像で表現している。
HOKUTOの活動に関する最新情報は、公式SNSアカウント（TikTok、Instagram、X）にて随時発信中だ。
■【動画】HOKUTO「ふたりでいようか」MV
■HOKUTO コメント
■【画像】HOKUTOアーティスト写真
■リリース情報
2025.09.29 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ふたりでいようか」
■関連リンク
TVアニメ『ふたりソロキャンプ』番組サイト
https://2solocamp-anime.com/
吉野北人 OFFICIAL SNS
X
https://x.com/HOKUTOBOO36
Instagram
https://www.instagram.com/hokuto.yoshino.16_official
HOKUTO Staff SNS
X
https://x.com/hokuto_staff
Instagram
https://www.instagram.com/hokuto_staff
TikTok
YouTube
THE RAMPAGE OFFICIAL SITE
https://m.tribe-m.jp/artist/index/43