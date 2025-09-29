２０２５年も年末商戦が活気づく中、札幌の百貨店ではクリスマスケーキがお披露目されました。



ことしのテーマは「スパークリング」。



煌びやかで特別なクリスマスを過ごしてほしいということです。



（佐々木アナウンサー）「クリスマスまでおよそ３ヶ月。早くも百貨店のことしのケーキがお披露目されました。それぞれ華やかで甘い香りが漂っています」





札幌市内の百貨店で開かれた、２０２５年のクリスマスケーキのお披露目会。およそ４０ブランド７８種類のケーキがラインナップされました。

（大丸札幌店クリスマスケーキ担当 郷内紀子さん）「ことしのテーマはＴＨＥ ＳＰＡＲＫＬＩＮＧ ＨＯＬＹ ＮＩＧＨＴということで。（クリスマスを）キラキラ輝きで満たされますようにということでこういったテーマをつけました」



価格はお手ごろな３０００円台から１万５０００円の贅沢なものも。



１年に１回のクリスマスを煌びやかに過ごしてほしいと、見た目の華やかさなどにこだわったということです。



（佐々木アナウンサー）「クリスマスツリーが飾られてかなり高さがあるもの。更にはとっても可愛らしい冬の人気者・シマエナガ。そのフワフワ感というのもクリームで忠実に再現されています。こういった百貨店限定のケーキが多いというのもことしの特徴なんです」

ここでしか買えない限定商品もあります。



こちらは札幌の中島公園エリアにある外資系ホテルのシェフが作るイチゴのケーキです。



（コートヤード・バイ・マリオット札幌 浅沼満成ペストリーシェフ）「（テーマから）雪のキラキラというものを連想しました。中庭に咲く花をイメージして、雪と花のケーキという形でイメージして作りました」



（佐々木アナウンサー）「おいしい。１番上にのっているピンクのクリーム。イチゴの甘さとラズベリーの甘酸っぱさですごく上品な、１年に１回の贅沢なケーキです」



百貨店では１０月１日からインターネットで、１０月３日からは店頭で予約が開始されます。



１年に１度の聖なる日にあま～い時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。