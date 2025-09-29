　29日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比50円高の4万5180円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万5043.75円に対しては136.25円高。出来高は2549枚となっている。

　TOPIX先物期近は3142.5ポイントと前日比2.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.93ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45180　　　　　 +50　　　　2549
日経225mini 　　　　　　 45185　　　　　 +55　　　 49641
TOPIX先物 　　　　　　　3142.5　　　　　+2.5　　　　5613
JPX日経400先物　　　　　 28225　　　　　 -15　　　　 406
グロース指数先物　　　　　 747　　　　　　+1　　　　　82
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース