日経225先物：29日22時＝50円高、4万5180円
29日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比50円高の4万5180円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万5043.75円に対しては136.25円高。出来高は2549枚となっている。
TOPIX先物期近は3142.5ポイントと前日比2.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.93ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45180 +50 2549
日経225mini 45185 +55 49641
TOPIX先物 3142.5 +2.5 5613
JPX日経400先物 28225 -15 406
グロース指数先物 747 +1 82
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
