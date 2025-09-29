Image: ウェザリー・ジャパン

まだ補聴器は早い。でも聞こえにちょっとした不安がある。ある程度の年齢を迎えた人、またはいろいろな事情で耳を酷使してきた人は、人知れずそんな悩みを抱えているものです。

「KIKOE Bone」は、そんな人のための、骨伝導技術を活用した集音器機能付きワイヤレスイヤホン。

もともと骨伝導イヤホンは中音域（人の声など）を主な守備範囲にしていますが、周波数コントロール機能の搭載によって、高い音や低い音など、聞こえにくい特定の音域に合わせて周波数を3段階で調整することもできる「KIKOE Bone」。

要注目の “聞こえ” サポートプロダクトの特長をおさらいしましょう。

鼓膜を介さないで骨から直接 “聞こえ” を届ける

「KIKOE Bone」が採用している骨伝導システムは、外耳道を通さず、直接骨の振動によって内耳に音を届ける技術です。

このため、鼓膜や外耳の衰えによって音が聞こえにくくなっている人にとって、大いに “聞こえ” を改善できる可能性があるデバイスとなっています。

また、耳を塞がないオープンイヤータイプなので、装着の圧迫感がなく、本来聞こえている周囲の音を阻害することもありません。これによって、より自然なコミュニケーションを楽しみやすくしてくれる可能性があります。

さらにIPX6防水性能を備えているので、水濡れを気にする必要がありません。取り扱いに気を使わなくていいのは、助かるポイントでしょう。

骨伝導の力で「聞こえ」を届ける 骨伝導集音器ワイヤレスイヤホン HUHD KIKOEBONE 14,380円 【数量限定 28％OFF】KIKOEBONE 1点 商品をチェックする

快適な装着感とユーザビリティの追求

「KIKOE Bone」は装着感にもこだわって設計されています。

性別や頭のサイズを問わずフィットするように、フレックスに角度調整できるアジャストローラーシステムを搭載。ユーザーの骨の形状や大きさに合わせた最適なフィット感が得られます。

また、本体重量はわずか20gの超軽量設計。付けていることを忘れるほどの快適さを実現しています。

ワイヤー部分には、ステンレスと同等の強度を持ちながら重量は半分というチタン素材を採用し、柔軟性と低アレルギー性を両立。

大きなボタン設計により簡単に操作でき、電源を入れるだけで自動的にBluetooth接続される使いやすさも特長となっています。

多彩な利用シーン

スマートフォンと接続して一般的なBluetoothイヤホンとしても使える「KIKOE Bone」は、AUXケーブルを使用してテレビに接続すれば、より雑音の少ないクリアな音声で映画やスポーツ観戦を満喫することもできます。

また、ギフト包装やメッセージカードの同梱にも対応してくれるので、米寿や古希など記念日の贈り物にもピッタリ。

本人からは言い出しにくい、聞こえにくさでお悩みの方の生活の質を向上するためのサポーターとして、ぜひ役立てて欲しいと思います。

年齢とともに聞こえにくくなる高音域から、個人差のある低音域まで、“聞こえ” の状態に合わせて3段階の音質調整に対応した「KIKOE Bone」は、お得なプロジェクトが終了間近になっています。

かなりお求めやすい価格となっていますので、気になる人はお早めのチェックをお忘れなく！

