横山裕、25年前の主演ドラマで原宿騒然 松田純と久しぶりの対面「全然変わってない！」
横山裕（SUPER EIGHT／44）が、29日放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』（後9：00）に出演。横山が渋谷すばる、村上信五とともに主演を務めた、2000年放送のドラマ『行け行けイケメン！』で共演していた松田純がサプライズで登場した。
【写真】満面の笑みで…両手でピースの横山裕
松田が登場し「ご無沙汰しております」とあいさつすると、横山は「全然変わってない！」とコメント。松田は当時の撮影について「原宿が本当にすごいことになってしまったので。監督が離れたところにいて、インカムで指示を出していた。人がどんどん集まってしまって、歩道橋のところもすごいことになってしまったので。みなさんの人気がすごくて」と振り返っていた。
松田は、1977年6月7日生まれ。数々のグラビアで知名度を上げ、グラビアアイドルとしてブレイク。日本テレビ系音楽バラエティー『THE 夜もヒッパレ』での番組内ユニット「てん・むす」のリーダーとしても活躍。2007年3月30日、ブログで結婚を発表した。
