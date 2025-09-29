映画制作って難しいんですって。知ってたけど、改めて再確認。AI時代到来で、映像はAIの得意分野かと思いましたが、1作品作るとなると思っているより難しいのが現実なのかも。

『ジョン・ウィック』や『ハンガー・ゲーム』などの人気シリーズを持つ映画制作・配給のLionsgate Films（ライオンズゲート・フィルムズ）。中のエラい人が、AIを活用した映画作りの難しさを語りました。

AIでアニメ化作戦

Lionsgate Filmsは、昨年、動画生成AIツールを発表しているRunway AIとパートナー契約を発表。Runway AIがLionsgate Films専用のカスタマイズモデルを作り、これを使って自社人気コンテンツをAI生成でアニメ映画化し、新作としてリリースする予定でした。が、ネタ元のThe Wrapによれば、これがどうにもうまくいってないのだとか。

まずLionsgate Filmsの所有するライブラリが、専用かつ機能的なAIモデルをつくるには不十分だという問題があるようです。

たとえば、あるシーンの照明をAI生成しようと思うと、照明の素材データが十分にあることで、初めてそれをもとにレンダリングできるわけです。一説では、ディズニー規模のライブラリでも足りないそう。ディズニーで無理ならどの企業でも難しいわけで、AIが必要とする膨大なデータ量を甘くみたらダメですね。

Lionsgate FilmsがAIモデル開発で自社ライブラリを基盤にしないといけないのは、著作権の法的問題があるためです。また、法的問題でいうと、アニメ化の際には関係者への支払いが発生するわけで、AI生成アニメ版ではどこまでを関係者と線引きするか（例えば、先述の照明担当者はどうなるかなど、知的財産も含め）非常にセンシティブ、かつ難しいんですって。

米GizmodoがLionsgate Filmsに取材したところ、以下のようなコメントがきました。

RunwayとのパートナーシップやAI導入は非常に喜ばしいことで、計画を進めています。AIは映画制作側として重要なツールだと考えており、すでに複数の映画やテレビにおいて、効率をあげストーリーテリングをより面白くできるよう、品質向上のために活用されています。 また、大規模なコストカットのためにもAIを活用しています。AIは、将来のビジネスに備えるための新たなテクノロジーの中心と位置付けています。

…ふわっとしたコメントで、アニメ化に直接関連する話（何を制作予定でいつ公開かなど）は得られませんでした。

OpenAIが、カンヌ国際映画祭に向けて長編映画を制作することが明らかになりましたが、こちらはゼロからAIでアニメを作るプロジェクトなので、実写をアニメ化するよりもシンプルなのかもしれません。

