SUPER EIGHTの横山裕（44）が29日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。小中学時代に好きだった女性と30年ぶりの再会を果たした。

スタジオには横山が小中学時代に思いを寄せていた3人の女性が登場。女性陣と対面した横山は「面影あるなぁ〜！」と語り、久しぶりの再会に照れている様子だった。

横山が中学時代に片想いしていたというかおりさんは「中学校の時に、私の親が厳しくて、夜何時以降はテレビが見られないというのがあったんです。当時、どんなテレビ見たって休み時間にみんなで話をしている時に、私だけ話に入っていけなくて。それだけでも恥ずかったんですけど、横山が入ってきて“え、そんなんも知らんの。こいつん家、テレビないんちゃうん”って」と回想し、横山がからかってきたことを明かした。

中学生らしい照れ隠しの言動ではあるが、スタジオは「最低！」と非難の嵐。横山も「俺、嫌いやわ〜！」と自身の発言を反省していた。

しかし、これだけで終わらず、かおりさんは「ショックでしたし、その後に(クラス)1組から5組までの廊下を走って“こいつん家テレビないぞ”って」と暴露。番組MCの上田晋也から「横山君のこと、嫌いだったでしょ？」と聞かれると、かおりさんは「はい」と即答していた。

横山は「好きでちょっかい出すタイプなんですよ。ちょっと待って、俺が思っている展開ちゃうわ。そんなことテレビで言うなよ〜。めっちゃ恥ずいっすわ、何これ！その節は、本当にごめんなさい。好きでいじめてしまっていたのかも」と頭を下げていた。