10月6日放送「CDTV」出演者＆歌唱曲発表 ミセスは新曲「GOOD DAY」フルサイズでテレビ初披露
【モデルプレス＝2025/09/29】TBSでは、10月6日よる7時から『CDTVライブ！ライブ！』を生放送。このたび、多彩な出演者と歌唱曲ラインアップが発表された。
【写真】ミセス大森、10年前の秘蔵ショット
Mrs. GREEN APPLEは、大森元貴（Vo.／Gt.）が“2025年最後のリリースとなる楽曲”と明かした話題の新曲「GOOD DAY」をフルサイズでテレビ初披露。バンド史上初となる“6ヶ月連続新曲リリース”の集大成となるステージとなる。絢香は、約2年ぶりのオリジナルアルバムから、自身のルーツであるゴスペルのエッセンスを取り入れた「Wonder！」をフルサイズテレビ初披露。圧巻の歌声で魅せる。
グループ初のソロメジャーデビューを果たしたFRUITS ZIPPERの櫻井優衣は、「キミのことが好きなわたしが好き」をフルサイズテレビ初披露。“かわいい”が詰まった彼女らしいパフォーマンスとなる。
WANIMAは、映画の主題歌として書き下ろされた今を生きるすべての人の声を代弁する、WANIMAからのメッセージが込められた新曲「◆おっかない◆」（※◆は正しくは「火の絵文字」）、こっちのけんとは“なぜ音楽を続けるのか、何を歌うべきなのか”という根源的な問いに立ち返った最新曲「ごくろうさん」をそれぞれフルサイズライブ。さらに、メンバーのTikTokフォロワーが合計で120万人を超えるSNS発のバンド・セカンドバッカーがテレビ初出演。切ない恋心を、ポップな曲調で魅せる楽曲「犬とバカ猫」をテレビ初歌唱する。
さらに、“秋に聴きたい名曲”としてシェネルが「ビリーヴ」、Hilcrhymeが「春夏秋冬」とそれぞれヒットした楽曲をフルサイズで披露。そして、『CDTV』オリジナルの【9月】の月間ランキングも。1位はどのアーティストなのか。（modelpress編集部）
絢香「Wonder!」
こっちのけんと「ごくろうさん」
櫻井優衣「キミのことが好きなわたしが好き」
シェネル「ビリーヴ」
セカンドバッカー「犬とバカ猫」
Hilcrhyme「春夏秋冬」
Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」
WANIMA「◆おっかない◆」
◆出演アーティスト・楽曲一覧（※アーティスト名50音順）
