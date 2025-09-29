歌舞伎俳優の中村獅童が２９日、都内で主演するＡＢＥＭＡ連続ドラマ「ＭＩＳＳ ＫＩＮＧ／ミス・キング」（月曜・後８時）の配信直前イベントに出席した。

天才棋士・彰一（中村獅童）のもとに生まれた飛鳥（のん）が人生を取り戻すため、元棋士・藤堂（藤木直人）とタッグを組み、史上初の女性棋士を目指す。

作中ではライバルの藤木とは、１９７２年生まれの同い年。共演は１０年以上ぶりとなった。藤木が「同い年でシンパシーを感じている。久しぶりに再会できてハグをした」と興奮気味に話せば、中村も「ハグしました。うれしかったです。同い年で、仲良しなんで」と続け、表情も少し和らいだ。

テーマの将棋にちなみ、最近詰んだことには「板」。”詰んだ”ではなく、”積んだ”エピソードで「息子がサーフィンを始めて、自分も一緒にに行く。キャンピングカーに板を積みました」と明かし、笑いを誘っていた。

この日は９月生まれの中村、森愁斗、１０月生まれの西岡徳馬に誕生日ケーキのサプライズも。「だいぶ過ぎちゃったけど５３歳になりました。まさか自分と思っていなかったのでとてもうれしいです」と喜んだ。

同作に出演するのん、倉科カナ、奥貫薫、鳴海唯、山口紗弥加も出席した。