「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」の横山裕が２９日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７ ２時間ＳＰ」（月曜・午後９時）に出演。小中学校時代に片思いしていた女性たちとの再会に驚く一幕があった。

この日、顔出しはせず後ろ姿でスタジオに登場した３人の女性、かおりさん、ちづるさん、みやさんとの再会を果たした横山。

スタジオの隅で３人と自分だけにされた横山は「めっちゃハズいっすわ、これ、なんや！」と絶叫。３人が次々と横山に“イジられた”嫌な思い出を明かすと「好きでちょっかい出すタイプなんです。ほんまにすいません！ 好きでいじめてしまっていたのかも知れません。子供過ぎです、本当に」と謝罪した。

３人に次々と「好きではなかったです。ごめんなさい」と言われ「なんで、俺、今日、こんなにフラれるんやろ？」と叫んだ横山。さらに、かおりさんに告白していたことも明かされた末に当のかおりさんに「当時は別に好きな人がいて」と言われると「誰？ 誰？」と真顔で問いかけた。

ちづるさんには中３の時に告白した記憶があると自ら明かしたが、当のちづるさんには「記憶がない」と、はっきり言われ、「なんでやねん？ なんで覚えてへんねん」とショックを受けていた。

みやさんに「モテてはいました。（女子の間で）結構、名前は挙がっていました」と言われ、満足げな顔を浮かべた横山だったが、「横山はタイプではなかった」という質問に３人そろってうなづかれると、再び「何回、フラれるねん！」と叫んでいた。