長引く暑さが野菜の価格に影響を及ぼす中、今年はレンコンの生育が良く、価格もお手頃になっています。こうした狙い目の野菜は、他にもあるようです。

猛暑でレンコンが大きくお買い得に！

山形純菜キャスター：

野菜や果物は気候によって価格が大きく変動しますが、その中でも、今が狙い目のお得な食材を見ていきます。

【今お買い得な食材】（農水省HPと「アキダイ」より）

▼キャベツ

▼レタス

▼サツマイモ

▼カボチャ

▼シャインマスカット（安く糖度も上がっている）

▼レンコン

レンコンは暑いと成長が早くて大きく育つということで、例年に比べて3割ほどお買い得になっているそうです。

“レンコン三兄弟” 味の違いは？

レンコンはそれぞれの部位に特徴があります。取材に伺ったすずき蓮根農園によると…

▼長男（ホクホク）細長い形

デンプンが多く、どっしり肉厚で粘りと甘み



▼次男（中間）太くて丸い形

ホクホクとシャキシャキを併せ持つ



▼三男（シャキシャキ）小さくて丸く芽ある

一番若く、やわらかい

スーパーに売られていると、どれがどの部位なのかわかりにくいと思いますので、形の特徴も聞いてきました。

スーパーによっては、「このレンコンは長男」といった表記をしているところもあるそうです。

おすすめの料理方法 主役になる簡単料理も！

レンコン料理専門店「上野 れんこん」に、おすすめの料理方法も聞いてみました。部位ごとに見ていきます。

▼長男

でんぷんが多く、つなぎの役割もしてくれるため、ハンバーグや餃子に。

また、肉厚なので煮物や天ぷらにも向いています。



▼次男

万能なので、きんぴらや炒め物に。



▼三男

サラダやおひたしに。

さらにレンコンが主役になる料理が、ハッシュドポテトならぬ「ハッシュドレンコン」です。

長男のレンコンを茹でて細かく刻み、片栗粉を混ぜ成形し、油で揚げます。おやつやおつまみにもなるということで、塩やケチャップが合うそうです。

そして、「レンコンとタコのガーリックバター炒め」。次男のレンコンとタコをガーリックとバターで炒めます。タコではなく豚肉なども代用できるといいます。

レンコンは和のイメージが強いですが、洋風でもいけるということです。