猛暑で豊作「レンコン」がお手頃価格に！部位で変わる「3兄弟」の味・食感とおすすめレシピ【Nスタ解説】
長引く暑さが野菜の価格に影響を及ぼす中、今年はレンコンの生育が良く、価格もお手頃になっています。こうした狙い目の野菜は、他にもあるようです。
猛暑でレンコンが大きくお買い得に！
山形純菜キャスター：
野菜や果物は気候によって価格が大きく変動しますが、その中でも、今が狙い目のお得な食材を見ていきます。
【今お買い得な食材】（農水省HPと「アキダイ」より）
▼キャベツ
▼レタス
▼サツマイモ
▼カボチャ
▼シャインマスカット（安く糖度も上がっている）
▼レンコン
レンコンは暑いと成長が早くて大きく育つということで、例年に比べて3割ほどお買い得になっているそうです。
“レンコン三兄弟” 味の違いは？
レンコンはそれぞれの部位に特徴があります。取材に伺ったすずき蓮根農園によると…
▼長男（ホクホク）細長い形
デンプンが多く、どっしり肉厚で粘りと甘み
▼次男（中間）太くて丸い形
ホクホクとシャキシャキを併せ持つ
▼三男（シャキシャキ）小さくて丸く芽ある
一番若く、やわらかい
スーパーに売られていると、どれがどの部位なのかわかりにくいと思いますので、形の特徴も聞いてきました。
スーパーによっては、「このレンコンは長男」といった表記をしているところもあるそうです。
おすすめの料理方法 主役になる簡単料理も！
レンコン料理専門店「上野 れんこん」に、おすすめの料理方法も聞いてみました。部位ごとに見ていきます。
▼長男
でんぷんが多く、つなぎの役割もしてくれるため、ハンバーグや餃子に。
また、肉厚なので煮物や天ぷらにも向いています。
▼次男
万能なので、きんぴらや炒め物に。
▼三男
サラダやおひたしに。
さらにレンコンが主役になる料理が、ハッシュドポテトならぬ「ハッシュドレンコン」です。
長男のレンコンを茹でて細かく刻み、片栗粉を混ぜ成形し、油で揚げます。おやつやおつまみにもなるということで、塩やケチャップが合うそうです。
そして、「レンコンとタコのガーリックバター炒め」。次男のレンコンとタコをガーリックとバターで炒めます。タコではなく豚肉なども代用できるといいます。
レンコンは和のイメージが強いですが、洋風でもいけるということです。