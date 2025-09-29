橋下徹弁護士が２７日のカンテレ「ドっとコネクト」に出演。番組では開幕前は批判が集中していた大阪・関西万博が残り１カ月を切り、連日２０万人超の盛況となり、黒字が見込まれる人気となっていることを特集した。

橋下氏は「松井さん、吉村さん、横山さん、府市職員、関係者の皆さんのおかげですが！あんなペンペン草が生えた埋め立て地にあれだけ人が来て、大阪の経済見てください」とニヤリ。

「誰ですか！？批判してた、文句ばっかり言ってたのは！」。

石井亮次アナが「経済効果２・９兆円（経産省試算）」のフリップを出しながら「誰や誰や」と応じていると…。

橋下氏が「泉房穂さんでしょ！文句ばっかり言って！」とぶっ放し、石井アナが「実名やめて！」と声を上げて笑わせた。

現在、予約が埋まってしまい、チケットを持っていてもほぼ予約が取れない状況を「チケット問題、８割９割は僕はメディアの責任だと思いますよ」と語った。

「前半は本当に空いていて快適だったんです。僕が４月の下旬くらいに行ったときは９万人くらい。１０万人くらいの時は本当に快適」と振り返る一方で「でも皆さん覚えてますか？開幕直前まで、つまらん、おもしろくない、目玉がない。あれだけネガティブにやられたら、４月５月行かないですもん。ゴールデンウイーク明けくらいからメディアのほうも取り上げて、おもしろいとなって、後半こうなった」と語った

１３０万超の未使用チケットがある問題を、「全部、メディアが買い取らないといけないんじゃないですか？」と語った。

「最初にあんなにネガティブな情報流したら、みんな及び腰になるから。泉房穂さん！これ個別にずーっと言っていっていいですか？」と再び実名モードとなり、石井アナが「いや、やめて！」と笑わせる中、橋下氏は「古市さん！他局のコメンテーターのウガァァァッ！責任取ってくれ」とぶっ放した。