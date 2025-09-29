『CDTVライブ！ライブ！』10・6放送 豪華出演アーティストと歌唱曲を発表
10月6日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00）の出演アーティストと歌唱曲が発表された。
【別カット】『テレビ×ミセス』収録の様子
Mrs. GREEN APPLEは、大森元貴（Vo./Gt.）が「2025年最後のリリースとなる楽曲」と語った新曲「GOOD DAY」をフルサイズでテレビ初披露。バンド史上初となる“6ヶ月連続新曲リリース”の集大成ステージとなる。絢香は約2年ぶりのオリジナルアルバムから、ゴスペルのエッセンスを取り入れた「Wonder!」を披露。圧倒的な歌唱力で魅せるライブが期待される。
FRUITS ZIPPERの櫻井優衣は、グループから初のソロメジャーデビューを果たした新曲「キミのことが好きなわたしが好き」をパフォーマンス。SNSを中心に人気を集めるセカンドバッカーは、切ない恋心をポップに歌う「犬とバカ猫」でテレビ初出演する。WANIMAは映画主題歌「おっかない」を、こっちのけんとは自身の原点に立ち返った楽曲「ごくろうさん」を届ける。
さらに、“秋に聴きたい名曲”企画として、シェネルが「ビリーヴ」、Hilcrhymeが「春夏秋冬」をフルサイズで披露。世代を超えて愛されるヒット曲の数々が番組を彩る。
このほか『CDTV』オリジナルの9月の月間ランキングも発表され、1位の座を巡る注目の展開となる。MCは江藤愛アナウンサーが務め、番組は10月6日（月）後7：00から放送される。
■出演アーティスト・楽曲一覧（※アーティスト名50音順）
絢香「Wonder!」
こっちのけんと「ごくろうさん」
櫻井優衣「キミのことが好きなわたしが好き」
シェネル「ビリーヴ」
セカンドバッカー「犬とバカ猫」
Hilcrhyme「春夏秋冬」
Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」
WANIMA「おっかない」
