信頼していたカウンセラーが異動…進級前の不安｜うちの子が支援級に移籍するまで【ママリ】

これは、もっつん(@mocchan_diary)さんが小学一年生の息子の発達に悩み、支援クラスへの移籍を決意するまでのお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『うちの子が支援級に移籍するまで』第56話をごらんください。

担任やスクールカウンセラーなど周りの力を借りながら、ありのままの我が子と向き合う母の葛藤を描きます。もっつんさんを支援の道へと導いてくれたスクールカウンセラーが異動することになってしまい...。

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

スクールカウンセラーが変わると、また1から信頼関係を築く必要があります。もちろん情報は共有されますが、やはり不安は残るでしょう。



発達障害など長い期間相談したいことについては、長期的に同じスクールカウンセラーが担当するのが理想のように感じられますね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）