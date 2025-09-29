進級直前！カウンセラーに告げられた「2つの残念なお知らせ」｜うちの子が支援級に移籍するまで【ママリ】

これは、もっつん(@mocchan_diary)さんが小学一年生の息子の発達に悩み、支援クラスへの移籍を決意するまでのお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『うちの子が支援級に移籍するまで』第55話をごらんください。

担任やスクールカウンセラーなど周りの力を借りながら、ありのままの我が子と向き合う母の葛藤を描きます。病院でのドクハラにダメージを受けてしまったもっつんさんですが、少しずつ前を向けるようになってきました。

ドクハラを乗り越え、他院を受診することに決めたもっつんさん。スクールカウンセラーをはじめ、周りの人たちに支えられて前を向くことができました。



ところが、信頼できるスクールカウンセラーの先生が別の学校に異動することになってしまいました。情報の引継ぎはあるものの、不安になりますよね。

