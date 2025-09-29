固定電話が使えなくなる？NTTは2035年までに光回線などを使う仕組みへ移行することを発表しました。

【画像を見る】今も黒電話が現役 1963年創業の喫茶店

固定電話 そのままでは10年で使用できなくなる？

喫茶 古城 松井京子さん

「可愛くない？可愛いですよね？私はあの音が好きなんです」

1963年創業、東京・上野にある「喫茶 古城」には、今も現役の黒電話が置かれています。

実はこの黒電話が、そのままではあと10年で使えなくなるのです。





固定電話で使用されているメタル線（固定電話に用いる銅線）の設備の老朽化などで、NTTは2035年までにこれを廃止し、光回線などを使う仕組みへ移行することを29日に発表しました。

NTT東日本 城所征可 取締役

「電話機が使えなくなるわけではない。移行にかかる初期費用は無償です」

1998年のピーク時に約6000万回線あった固定電話は、現在1000万回線に減少しています。

通報「110」「119」の起源は黒電話？

井上貴博キャスター:

「110」「119」の起源が黒電話にあったということです。



警視庁によりますと、間違い電話をなくすため、最初の「1」と、遠くにある最後の「0」を組み合わせたということです。

出水キャスター:

実際に黒電話で回すと、「1」はすぐ回せてしまいます。「0」だとぐるりと戻るときにストロークがあります。

井上貴博キャスター:

「119」も同じ考え方です。最初「112」にしていましたが、そうするとすぐにかかってしまいます。間違いも多いということで、遠くの数字にした方が良いとのことで、最後は「9」にしたということです。



また、黒電話で数字を回した後に、戻っていくストロークがあります。そのストローク時間で落ち着いてもらうという思いもあったそうです。