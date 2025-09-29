¹ØÆþ¸å¤ËÆÍÁ³¤ÎÃÍ¾å¤²?!¡Ö½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¡×¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃÄ§3¤Ä
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¤Ç¤Þ¤º½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ·×²è¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¾Íè¤Î²È·×¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ï¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡Ö½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¡×¤ÎÍî¤È¤··ê¤Ç¤¹¡£½é´üÀßÄê¤¬°Â¤¯¤Æ¤â¡¢¿ôÇ¯¸å¤ËÆÍÁ³¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤Êª·ï¤ò¸«È´¤¯¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¤ÎÅÚ²°µ±Ç·»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñ¸ò¾Ê¤Î¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢·úÊª¤Îµ¬ÌÏ¤Ë±þ¤¸¤¿ÖÃ±²Á¤ÎÌÜ°Â¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬³ºÅö¤¹¤ë¡Ö20³¬Ì¤Ëþ¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ5000¡Á1ËüÖ¡×¤Î¾ì¹ç¡¢Ê¿¶ÑÃÍ¤Ï252±ß/Ö¡¦·î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¸¡Æ¤Êª·ï¤Î¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢Îà»÷¤·¤¿¾ò·ï¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Áê¾ì¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¸¡Æ¤Êª·ï¤Î¶â³Û¤¬¤³¤ì¤é¤ÎÌÜ°Â¤òÂçÉý¤Ë²¼²ó¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¶â³ÛÀßÄê¤Ç¾Íè¤Î½¤Á¶¤¬ÏÅ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤òµá¤á¤ë»ÑÀª¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢§·×²è¤ÎÌÖÍåÀ
1²óÌÜ¤ÎÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¹¹¿·¤äµëÇÓ¿å´É¹¹¿·¤È¤¤¤Ã¤¿µð³Û¤ÎÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤¹¤ë2²óÌÜ¡¢3²óÌÜ°Ê¹ß¤Î¹©»öÈñÍÑ¤¬Å¬ÀÚ¤Ë·×¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¸¼´Ø¥É¥¢¤äÁë¥µ¥Ã¥·¤Î¸ò´¹ÈñÍÑ¤Ê¤É¡¢É¬Í×¤Ê¹àÌÜ¤ËÈ´¤±Ï³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¢§½¤Á¶¼þ´ü¤ÎÂÅÅöÀ
Îã¤¨¤Ð¡¢Âçµ¬ÌÏ½¤Á¶¹©»ö¤¬²è°ìÅª¤Ë¡Ö12Ç¯¼þ´ü¡×¤Ç·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£·úÊª¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï15Ç¯¡¢18Ç¯¤Ø¤È¼þ´ü¤ò±ä¤Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤Ë°µ½Ì¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬ºîÀ®¤·¤¿·×²è¤ò¤¦¤Î¤ß¤Ë¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î·Á¾õ¤äÀßÈ÷¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½¤Á¶ÍúÎò¤Ï°ìÅï°ìÅïÁ´¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÂ¾¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤³¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¤´¼«¿È¤¬¹ØÆþÍ½Äê¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·¾¯¤·¤Ç¤âµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÂè»°¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀìÌç²È¤Ë·×²è¤ÎÂÅÅöÀ¤ò¿ÇÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¡¢»ñ»º¤ò¼é¤ë¾å¤ÇÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¼çÂÎÅª¤Ê°ìÊâ¤³¤½¤¬¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤È½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤Î¡ÈW¥³¥¹¥ÈÉéÃ´¡É¤«¤é¤´¼«¿È¤Î²È·×¤ÈÂçÀÚ¤Ê»ñ»º¤ò¼é¤ë¡¢ºÇ¤â³Î¼Â¤ÊÊýË¡¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§ÅÚ²°¡¡µ±Ç·¡Ê¤Ä¤Á¤ä¡¡¤Æ¤ë¤æ¤¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
ÉÔÆ°»ºÇäÇãµÚ¤Ó±¿ÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍýÁÈ¹ç¤Î±¿±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤òÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·Ð¸³¡£2003Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¤Ë»²²è¡£ÉÔÆ°»º¡¢·úÃÛ´ØÏ¢»ñ³Ê¤â¿ôÂ¿¤¯ÊÝ»ý¤·¡¢¿¼¤¤ÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÉÔÆ°»ºÇäÇã¤È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡£¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¦¹Ö±é·Ð¸³Â¿¿ô¡£¼«¿È¤¬¼èºà¶¨ÎÏ¤·¤¿¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ð¥Ö¥ë41¤ÎÍî¤È¤··ê¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
2¡§Ä¹´ü½¤Á¶·×²è¤Ï¿¿¤Î°ÕÌ£¤ÇÄ¹´üÅª»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¼¡¤Ë¡¢Ä¹´ü½¤Á¶·×²è½ñ¤òÀººº¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤³¤Ç¸«¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢Ã±¤Ë30Ç¯¤È¤¤¤Ã¤¿´ü´Ö¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤ÎÂÅÅöÀ¤Ç¤¹¡£
¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡¢¸¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁª¤Ó¤Î¿·¾ï¼±¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤ò¤¦¤Î¤ß¤Ë¤»¤º¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤Î·×²è¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Åö»ö¼Ô°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌÜÀè¤Î°Â¤µ¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤½¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÅ¬Àµ¿å½à¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¼çÂÎÅª¤Ê°ìÊâ¤³¤½¤¬¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤È½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤Î¡ÈW¥³¥¹¥ÈÉéÃ´¡É¤«¤é¤´¼«¿È¤Î²È·×¤ÈÂçÀÚ¤Ê»ñ»º¤ò¼é¤ë¡¢ºÇ¤â³Î¼Â¤ÊÊýË¡¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
