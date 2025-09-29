Image: mundissima / Shutterstock.com

AIは誰の価値観を反映している…？

新しく生まれ変わったDeepSeek（ディープシーク）は、政府に「より従順」な仕様となっているようです。中国で開発された大規模言語モデル「DeepSeek-R1」に、新バージョン「DeepSeek-R1-Safe」が登場したことをロイターが発表。中国の巨大テック企業Huawei（ファーウェイ）が開発したこの新モデルは、政治的にデリケートなトピックに関する議論を「ほぼ100%回避」できるとのことです。

報道によると、Huaweiと中国の浙江大学の研究者らは、HuaweiのAIチップ「Ascend」1000基を使って、既存の「DeepSeek-R1」モデルに再学習させました（DeepSeekはこのプロジェクトに不参加）。その結果、新モデルは、元のモデルと比べて性能と処理速度が約1%しか低下していないにもかかわらず、「有害な発言、政治的にセンシティブな内容、違法行為の扇動」をうまく回避できるようになったといいます。

回避に失敗することも

とはいえ、このモデルは完璧ではありません。基本的な使用における回避成功率は「ほぼ100%」であるとしているものの、ユーザーがロールプレイングを指示するなどして質問の意図を隠した場合、その成功率は40%まで低下したのだとか。

ロイターによると、「DeepSeek-R1-Safe」は中国規制当局の要件（国内のすべてのAIモデルに対して、同国の価値観を反映することなどを求めるもの）を満たすよう設計されているとのこと。ちなみに、DeepSeekのほかに、中国企業Baidu（バイドゥ）のチャットボット「Ernie」も、同国の政治や共産党に関する質問に回答しない設計になっているといいます。

他国でも進む偏ったAIモデル

こうした動きは中国に限った話ではありません。今年初め、サウジアラビアのテック企業Humainは、「イスラムの文化、価値観、伝統」を反映するよう訓練されたアラビア語ネイティブのチャットボットを発表。米国製のモデルも例外ではなく、OpenAIはChatGPTが「西洋的視点に偏っている」と明言しています。

トランプ政権下の米国の動きを見てみると、トランプ大統領は今年初めに「AIアクションプラン」を発表。このプランのなかには、政府機関と連携するAIモデルが中立で「偏りのない」ものであることを求める要件が含まれています。

ただし、この「偏りのない」の定義は、政権の価値観を反映したものとなっているようです。というのも、トランプ大統領が署名した大統領令には、政府契約を獲得したAIモデルは、「過激な気候変動思想」「多様性、公平性、包摂性」や、「批判的人種理論、トランスジェンダー思想、アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）、インターセクショナリティ（交差性）、制度的人種差別」といった概念を排除する必要があると記載されているからです。

こうした状況を踏まえると、米国は他国を「独裁的だ」などと揶揄する前に、まず自国を省みたほうがよいのかもしれません。