¡È´í¸±±¿Å¾¡ÉÅ¬ÍÑ´ð½à¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¿ôÃÍ´ð½à¡×¤Î2°Æ¼¨¤µ¤ì¤ë¡¡Ë¡À©¿³µÄ²ñ
°¼Á¤Ê±¿Å¾¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÅ¬ÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ëË¡À©¿³µÄ²ñ¤Ç¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤äÂ®ÅÙ¤Î¿ôÃÍ´ð½à¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡Ö¤¿¤¿¤Âæ¡×¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Å¬ÍÑ´ð½à¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤À¤È¤¹¤ë»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¡¢Ë¡Ì³Âç¿Ã¤Î»ðÌäµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëË¡À©¿³µÄ²ñ¤Ç¡¢Å¬ÍÑÍ×·ï¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤¬º£Ç¯3·î¤«¤éÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
29Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Éô²ñ¤Ç¤Ï¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤äÂ®ÅÙ¤Î¿ôÃÍ´ð½à¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡Ö¤¿¤¿¤Âæ¡×¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤¿¤Âæ¡×¤Ç¤Ï¡¢°û¼ò±¿Å¾¤¬´í¸±±¿Å¾¤Ë¤¢¤¿¤ë´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤ò¸Æµ¤1¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¡Ö0.25¥ß¥ê¥°¥é¥à°Ê¾å¡×¤È¤¹¤ë°Æ¤È¡¢¡Ö0.5¥ß¥ê¥°¥é¥à°Ê¾å¡×¤È¤¹¤ë°Æ¤Î2¤Ä¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÂ®ÅÙ¤Ç¤Î±¿Å¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ë¡Î§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤¬70¥¥í°Ê¾å¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÂ®ÅÙ¤ò50¥¥íÄ¶¤¨¤ÆÁö¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë´í¸±±¿Å¾¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤¹¤ë°Æ¤È¡¢¤³¤ÎÂ®ÅÙ¤ò60¥¥íÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë´í¸±±¿Å¾¤È¤¹¤ë°Æ¤Î2¤Ä¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤¿¤Âæ¤Ç¤Ï¡¢¿ôÃÍ´ð½à¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Àµ¾ï¤Ê±¿Å¾¤¬º¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤É¤Ë¤Ï´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
29Æü¤ÎÉô²ñ¤Ç¤Ï¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¿¤Âæ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿°Æ¤Ë»¿À®¤¹¤ë°Õ¸«¤¬½Ð¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÂÎÆâ¤Î¿ôÃÍ¤Ç·è¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤Î°Æ¤Ë¤âÈ¿ÂÐ¤¹¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹âÂ®ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤¬°Û¤Ê¤ëÂç·¿¼Ö¤ä¤±¤ó°ú¼Ö¤Ê¤É¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¼ÖÎ¾¤Ç¤Î¿ôÃÍ´ð½à¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤è¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤ä¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤ÎÁö¹Ô»þ¤äÄÉ¤¤±Û¤·»þ¤Î»ö¸Î¤È¤¤¤Ã¤¿±¿Å¾¤Î¾õ¶·¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¤¿¤¿¤Âæ¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ä¤ò³ê¤é¤»¤ë¤Ê¤É¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥É¥ê¥Õ¥ÈÁö¹Ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Í×·ï¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë°Æ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¥É¥ê¥Õ¥ÈÁö¹Ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Ë¡À©¿³µÄ²ñ¤Ç¤Ïº£¸å¡¢¤µ¤é¤ËµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¡¢Ë¡²þÀµ¤Ë¸þ¤±¤¿Êý¸þÀ¤ò¤Þ¤È¤á¡¢Ë¡Ì³Âç¿Ã¤ËÅú¿½¤·¤Þ¤¹¡£
