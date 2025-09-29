来月、大学三大駅伝の1つ、出雲駅伝が行われます。全国から22チームが出場しますが、鹿児島からは九州代表として、志學館大学が初めて出場します。

けがを乗り越えて出場権獲得に導いた志學館のエース・中村晃斗さんの強さの理由を取材しました。

「調子をあわせたら、出雲駅伝1区区間賞も見えてくる」

中村晃斗さん。箱根をはじめとする大学三大駅伝の1つ、10月の出雲駅伝に初出場する志學館大学のエースです。

強豪校では監督が練習メニューをつくるのが一般的ですが、中村さんは自分で考えています。

（中村晃斗 選手）「強くなるには、自分でするしかないと思っていたので、本を読んだり、動画を見たりして、自分に足りないところやもっと強くなれるところを強化する意識でメニューを立てている」

出水中央高校出身の中村さん。高校時代はけがに苦しみ、インターハイには出場しましたが、予選落ち。チームが全国高校駅伝に初出場したのは、2年生の時。中村さんは、けがで走れませんでした。

（中村晃斗 選手）「悔しさもですし、走れないきつさが大きかったので、そこが一番きつかった」

苦しんだ経験から自分のペースで取り組みたいと、大学への進学は、関東の強豪校からの誘いを断り、地元を選びました。

（前迫勇太 監督）「彼の場合は自主性がありすぎて、黙っていて練習してしまうので、逆にこっちが止める。やりすぎだから抑えようかとか」

（中村晃斗 選手）「速くなりたい、ただ」

単独練習に励む中村さんを前迫監督がサポートします。

（中村晃斗 選手）「（監督とは）一緒に走ったりするので、その分距離が近い」

（前迫勇太 監督）「ここまで陸上にすべてを懸けられるのはすごい。彼女を作るより、走るか寝るかのほうがいいと言っている」

（中村晃斗 選手）「（陸上が）楽しいので」

今年、全国の学生アスリートが集う日本インカレ5000mで4位。学生トップレベルの選手に成長しました。

数年前まで部員が不足し、大会に出ることすらできなかった志學館大学。中村さんの活躍を聞きつけ、去年、県内の高校から8人が入学しました。

陸上部員専用の寮はなく、一般の学生寮で暮らしています。

（2年・齋藤莉樹 選手）「月にどれくらい走る？」

（中村晃斗 選手）「750キロくらい」

（2年・齋藤莉樹 選手）「真似したくて1か月、中村さんと同じ距離走ろうとしたが、3日であきらめた」

中村さんに刺激を受けた後輩も成長。去年12月の九州学生駅伝で初優勝し、出雲駅伝の出場権をつかみました。

1区区間賞を目指す、中村さん。立ちはだかるのは、箱根駅伝を目指して全国から有力選手が入学する関東の大学です。出雲駅伝の優勝校は、過去すべて関東の大学。今年の世界陸上でも、関東の大学を出た選手が活躍しました。

そんな中、今からおよそ30年前、鹿児島の大学から、出雲駅伝の1区区間賞を獲得した選手がいました。鹿屋体育大学OBで、現在は大口高校教諭の永田宏一郎さんです。

（永田宏一郎さん）「全国区の大会で、一番をとったのは出雲駅伝1区が初めて。そこをモチベーションに、さらに頑張っていった思い出の大会」

中村さんと同じように、自分で考えた単独練習で区間賞を手にしました。

（永田宏一郎さん）「（最初は）関東の選手と渡りあえたらいいなと思って走っていた。だんだん力もついて、絶対負けられないと思うようになった。駅伝を通して、日本のトップ、世界を目指して走るようになった」

大学卒業後、2001年に世界陸上日本代表に選ばれた永田さん。中村さんのこれからに、期待しています。

（永田宏一郎さん）「楽しんで、（出雲で）学生陸上界での立ち位置を確かめて、少しでも上のステージに進めるように頑張ってほしい」

中村さん自身もすでに、出雲駅伝の先を見据えています。

（中村晃斗 選手）「目標としては、社会人1年目か2年目で、日本選手権優勝」「それぞれが、それぞれのやり方で強くなっていくのが、陸上競技のおもしろいところ。確実に（1区区間賞が）狙える位置にくると思うので、見据えていきたい」

出雲駅伝は、10月13日に行われます。

