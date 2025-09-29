２８日、河北省呉橋県の呉橋雑技芸術学校で練習に励む留学生。（呉橋＝新華社記者／牟宇）

【新華社呉橋9月29日】中国の「雑技の里」として知られる河北省呉橋県にある呉橋雑技芸術学校がこのほど、ケニアやベトナムなどから留学生27人を迎えた。留学生たちは2カ月間、雑技の稽古に励む。

同校は2002年から外国人研修生を対象にした雑技研修を行い、700人以上を受け入れた。

２８日、河北省呉橋県の呉橋雑技芸術学校で、帽子を使った雑技を練習するエチオピア人留学生。（呉橋＝新華社記者／牟宇）

２８日、河北省呉橋県の呉橋雑技芸術学校で練習に励むケニア人留学生。（呉橋＝新華社記者／牟宇）

２８日、河北省呉橋県の呉橋雑技芸術学校で練習に励むケニア人留学生。（呉橋＝新華社記者／牟宇）

２８日、河北省呉橋県の呉橋雑技芸術学校で練習に励むベトナム人留学生。（呉橋＝新華社記者／牟宇）