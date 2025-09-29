横山裕、好きだった女性と30年ぶり再会 中学時代の行動を猛反省「本当にごめんなさい」
横山裕（SUPER EIGHT／44）が、29日放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』（後9：00）に出演。当時好きだった女性3人と30年ぶりに再会を果たした。
3人のうちのひとり、かおりさんは「中学校の時に、私の親が厳しくて『夜●時以降、テレビが見られない』というのがあったんです。当時、休み時間にみんなで前の日に見たテレビの話をしている時に、私だけ話に入っていけなくて。それだけでも恥ずかしいのに、横山が入ってきて『そんなんも知らんの。コイツん家、テレビないんちゃうん（笑）？』って（からかってきた）」と回顧。
横山は「オレ、嫌いやわ（笑）！」と当時の自身の行動を反省。ところが、かおりさんから「ショックでした。（それだけでなく）1組から5組までのろうかを走って『コイツん家テレビないぞ』って言い回って」とさらなる告白をされると、横山は「好きでちょっかい出すタイプなんですよ。オレが思っている展開ちゃうわ。めっちゃ恥ずいっすわ。その節は、本当にごめんなさい」と謝罪しきりだった。
