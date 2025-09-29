就任1年目の西武・西口監督「チームの課題は打つ方」自身の采配にも言及「反省して来シーズンに…」
◇パ・リーグ 西武2−0ロッテ（2025年9月29日 ベルーナD）
西武はロッテを2−0で下し、ホーム最終戦を白星で飾った。就任1年目の西口文也監督（53）はセレモニーでチームの課題を挙げた。
「今シーズンも温かいご声援、本当にありがとうございました」とあいさつし、「チームは今年もクライマックスシリーズ（CS）に進むことができませんでした」とあらためて報告した。
「息詰まる投手戦、何回も見ることができたと思います」としたうえで、「ですが、打って打って、打ち勝つような試合なかなかお見せすることができなかったと思います。やはり、今うちのチームの課題は打つ方です」と言い切った。
「今シーズンもあと1本ヒットが出てれば、ここで犠牲フライを打ってくれればと思う試合がいつくもあったと思います」と振り返り、「私自身もここで思い切った采配しておけばよかった、ここで思い切った選手交代、選手起用をしておけばよかったなという試合もありました」と自身の采配や選手起用にも言及。「そこは反省して来シーズンにつなげていきたいと思います」と語った。
最後は「まだまだこれからのチーム。ファンの皆さま、ご声援よろしくお願いいたします。ありがとうございました」と締めくくった。
最後は選手、コーチらとともに場内を一周し、ファンに一礼した。