サムスン電子ジャパンは、新しい業務用エントリータブレット『Samsung Galaxy Tab A11』をITリセラーおよび販売店にて、2025年9月26日より国内で発売を開始した。

◼︎ビジネスから日常まで幅広く対応するエントリーモデル

約8.7インチのディスプレイを備え、コンパクトながら高性能なプロセッサを搭載。従来モデル『Galaxy Tab A9』と比べてパフォーマンスが大きく向上しており、2TBまでのmicroSD拡張に対応する点も魅力である。なお、A9の国内販売は行われていない。

ディスプレイは最大90Hzのリフレッシュレートに対応し、動画やSNS、ゲームを滑らかに表示できる。直射日光下でも視認性が高く、屋外での使用にも適している。オーディオ面ではDolby Atmos対応のデュアルスピーカーを搭載し、立体的で迫力あるサウンドを楽しめるほか、3.5mmオーディオジャックも備え、有線ヘッドホンでの利用も可能だ。

◼︎進化したカメラとプレミアム感のあるデザイン

フロントカメラは約500万画素へと進化し、ビデオ通話やオンライン会議でよりクリアな映像を届けられる。デザイン面では、Galaxyフラグシップスマートフォンの意匠を取り入れ、シンプルながらプレミアム感を持たせた仕上げとなっている。カラーはグレーを採用し、ビジネスシーンから日常生活まで幅広い環境に馴染む。

◼︎Galaxyならではの独自機能も

『Galaxy Tab A11』には、Samsung独自のAIアシスタント「Gemini」が標準搭載されており、ボタンひとつで呼び出して作業を効率化できる。また、Samsung Notesを利用することでスマートフォンとのシームレスな連携も可能。複数のアプリをまたいでタスクを処理しても引っかかりがなくスムーズに動いてくれるのは、ビジネスユースではかなり頼もしいポイントだ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）