ハッチンソン監督との契約解除の磐田、U-18率いる安間貴義氏の新監督就任を発表「昇格はあきらめるべきではない目標」
ジュビロ磐田は29日、磐田U-18を率いる安間貴義監督のトップチーム監督就任を発表した。磐田U-18の新監督については決定次第、発表されるようだ。
今季からジョン・ハッチンソン監督がチームを率いたものの、J2リーグ第31節終了時点で14勝6分け11敗の勝ち点48で8位。自動昇格圏内となる2位長崎との勝ち点差は8、プレーオフ出場圏内となる6位大宮との勝ち点差は2となり、29日にハッチンソン監督の契約解除が発表されていた。
安間新監督はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
「この度、ジュビロ磐田の監督に就任することになり、身の引き締まる想いです。
指導者として土台作りをしていただいたクラブで指揮を執る機会をいただけたことに、心より感謝しております。
これまで自分の居場所で自分の仕事に集中してきましたが、これからはクラブ全体として成果を上げることが重要だと考えています。最終目標は昇格です。残り7試合、一戦一戦に全力で挑み、全員の力と知恵を結集して勝利を積み重ねてまいります。
私は、U-18でのチームビルディングを通じて、限られた環境の中でも成長と成果を積み重ねる経験をしてきました。選手たちは挑戦を重ね、プロ契約や登録、大学進学を勝ち取ってきました。これは私が信じる「行動による成長」の証です。トップチームでもその姿勢を貫き、選手一人ひとりが自ら考え、挑戦できる環境を作っていきます。
ジュビロ磐田というクラブの誇りと目標を胸に、選手・スタッフ・クラブが一丸となって戦い抜くことで、昇格という結果を掴み取ると信じています。トップチームとアカデミーが一体となることこそ、クラブの強さに繋がります。勝利と成長を追求し、挑戦し続けます。
サッカーは夢を与えるスポーツであると同時に、支えてくださる方々に「良い感情」を届けるものだと信じています。スタジアムに足を運んでくださるパートナーの皆さま、ファン・サポーターの皆さまと共に喜びを分かち合えるよう、私は勝負にこだわり続けます。その過程には勝利の歓びだけでなく、時に厳しさやもどかしさも伴います。それもまたサッカーの魅力であり、私たちが共に感じ、乗り越えるべきものだと考えています。
昇格はあきらめるべきではない目標です。覚悟を持ってこの挑戦に臨みます。これからも、クラブと共に挑戦し続け、ジュビロ磐田のために全力で戦います。皆さまの変わらぬご支援・ご声援をお願い申し上げます。」
今季からジョン・ハッチンソン監督がチームを率いたものの、J2リーグ第31節終了時点で14勝6分け11敗の勝ち点48で8位。自動昇格圏内となる2位長崎との勝ち点差は8、プレーオフ出場圏内となる6位大宮との勝ち点差は2となり、29日にハッチンソン監督の契約解除が発表されていた。
「この度、ジュビロ磐田の監督に就任することになり、身の引き締まる想いです。
指導者として土台作りをしていただいたクラブで指揮を執る機会をいただけたことに、心より感謝しております。
これまで自分の居場所で自分の仕事に集中してきましたが、これからはクラブ全体として成果を上げることが重要だと考えています。最終目標は昇格です。残り7試合、一戦一戦に全力で挑み、全員の力と知恵を結集して勝利を積み重ねてまいります。
私は、U-18でのチームビルディングを通じて、限られた環境の中でも成長と成果を積み重ねる経験をしてきました。選手たちは挑戦を重ね、プロ契約や登録、大学進学を勝ち取ってきました。これは私が信じる「行動による成長」の証です。トップチームでもその姿勢を貫き、選手一人ひとりが自ら考え、挑戦できる環境を作っていきます。
ジュビロ磐田というクラブの誇りと目標を胸に、選手・スタッフ・クラブが一丸となって戦い抜くことで、昇格という結果を掴み取ると信じています。トップチームとアカデミーが一体となることこそ、クラブの強さに繋がります。勝利と成長を追求し、挑戦し続けます。
サッカーは夢を与えるスポーツであると同時に、支えてくださる方々に「良い感情」を届けるものだと信じています。スタジアムに足を運んでくださるパートナーの皆さま、ファン・サポーターの皆さまと共に喜びを分かち合えるよう、私は勝負にこだわり続けます。その過程には勝利の歓びだけでなく、時に厳しさやもどかしさも伴います。それもまたサッカーの魅力であり、私たちが共に感じ、乗り越えるべきものだと考えています。
昇格はあきらめるべきではない目標です。覚悟を持ってこの挑戦に臨みます。これからも、クラブと共に挑戦し続け、ジュビロ磐田のために全力で戦います。皆さまの変わらぬご支援・ご声援をお願い申し上げます。」