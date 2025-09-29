CUTIE STREETが、新曲「多元幸福論」を9月29日に配信リリースした。

初の全国ツアー＜CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025『CAN’T STOP CUTIE』＞を開催中のCUTIE STREET。本日9月29日には、ツアーファイナルとなる神奈川県 ぴあアリーナMMでの2DAYS公演を除く最終公演、熊本県 熊本城ホール メインホールでのライブを実施。熊本県はメンバーの古澤里紗と梅田みゆの出身地であり、2人の凱旋公演ということもあり大盛況であった。

本日配信された「多元幸福論」は、本ツアーで披露されたCUTIE STREET初のバラード曲。“もしも別の人生だったら…？”という物語を描きながら、今ここにある幸せを大切に想う気持ちを歌っている。ライブでは、川本笑瑠の「きゅーすと（CUTIE STREET）という道を選んだ私たちが、きゅーすとに在る幸せを大切に届けます」という言葉から楽曲が始まり、リリース前の楽曲ながらも、各地のライブに参加したファンの間でこの楽曲に込められたメッセージとパフォーマンスが話題となっていた。

YouTubeでは、9月9日に行われた東京ガーデンシアター公演での「多元幸福論」のライブ映像も公開されている。

『1st LIVE FILM at 豊洲PIT CUTIE STREET 1stワンマンライブ -CROSS STREET-』

発売日：2025年12月3日（水） ・初回限定盤 Blu-ray KLC-89001

価格：11,000円（税込）

仕様：Disc 1枚（ライブ本編）

特典：メンバー副音声、フォトブック、集合アクリルスタンド

受注期間：2025年10月10日（金） 23:59まで

初回限定盤の購入はこちら：https://asobisystem.shop/products/KLC_89001 ・通常盤 Blu-ray KLC-80002

価格：6,600円（税込）

仕様：Disc1枚（ライブ本編） ・通常盤 DVD KLC-80003

価格：5,500円（税込）

仕様：Disc1枚（ライブ本編） 通常盤の予約はこちら：https://lnk.to/CS_1stLIVE_FILM ・予約者優先 先着オリジナル特典

Amazon.co.jp：オリジナルスリーブケース

楽天ブックス：クリアポーチ

セブンネットショッピング：缶バッジ

HMV(オンライン含む／一部店舗除く)：ポストカード

＜CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025「CAN’T STOP CUTIE」＞

※全公演チケット完売

8月27日（水）埼玉 和光市民文化センター サンアゼリア大ホール

8月30日（土）宮城 仙台サンプラザホール

8月31日（日）宮城 仙台サンプラザホール

9月5日（金）愛知 岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール

9月9日（火）東京 東京ガーデンシアター

9月11日（木）大阪 オリックス劇場

9月13日（土）京都 ロームシアター京都 メインホール

9月14日（日）兵庫 神戸国際会館こくさいホール

9月18日（木）北海道 千歳市民文化センター北ガス文化ホール

9月19日（金）北海道 千歳市民文化センター北ガス文化ホール

9月22日（月）広島 広島文化学園HBGホール

9月26日（金）福岡 福岡サンパレス ホテル&ホール

9月29日（月）熊本 熊本城ホール ＜CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025「CAN’T STOP CUTIE」 -TOUR FINAL-＞

10月12日（日）神奈川 ぴあアリーナMM

10月13日（月祝）神奈川 ぴあアリーナMM