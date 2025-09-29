Kvi Baba、横浜アリーナ公演チケット完売記念で柿本ケンサクが手掛けた「1234」MV公開
Kvi Babaが、2026年8月27日に神奈川・横浜アリーナで開催する単独公演のチケット完売を記念し、最新アルバム『Shout Out to Jesus』より「1234」のMVを公開した。
本楽曲は、アルバムのラストを飾る一曲として収録され、8月28日に日本武道館で開催された単独公演でもラスト曲として披露された。Kvi Babaは「みんなで一緒に歌える曲を作りたかった」という想いのもと制作。「イチ、ニ、サーン、シ〜」というキャッチーなメロディは、会場全体をシンガロングで包み込み、大盛り上がりの中でパフォーマンスされたという。大サビ前では、「次は横浜アリーナやっからよ！」という宣言が飛び出し、武道館公演最大のハイライトとしてファンの記憶に刻まれていた。
そんな横浜アリーナ公演は1年後の開催にも関わらず、早くもソールドアウトとなっている。チケット完売記念に公開されたMVは、Kvi Babaの代表作「Too Bad Day But… (Remix) feat. AKLO & KEIJU」や「Friends, Family & God feat. G-k.i.d & KEIJU」など、多くの話題作を手掛け、直近では記録的大ヒットとなったNetflixシリーズ『グラスハート』の監督も務めた映像作家・柿本ケンサクが担当。
映像は、楽曲の「1.2.3.4.」というリズムに合わせ、異なる4色の世界がテンポ良く移り変わる構成で、楽曲の世界観を鮮やかに表現しているとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。
https://youtu.be/NKch96tBHI4
◾️アルバム『Shout Out to Jesus』
配信：https://kvibaba.lnk.to/shout_out_jesus
◾️＜Shout Out to Jesus in YOKOHAMA ARENA＞
2026年8月27日（木）THANK YOU SOLD OUT!!
OPEN：18:00 / START：19:00
会場：横浜アリーナ
席種：全席指定
料金：9,800円
年齢制限：※未就学児入場不可
枚数制限：4枚
主催：Toy’s Factory
制作：01 creative
お問い合わせ：クリエイティブマンプロダクション
03-3499-6669
月・水・金 12:00-18:00
◾️『Kvi Baba「Shout Out to Jesus』
本日の公演がフジテレビTWOにてオンエア決定
放送日時：10月5日（日）19時〜21時
※予告なく放送時間の変更が生じる場合があります。
放送／配信：フジテレビTWO ドラマ・アニメ ／フジテレビTWOsmart（スカパー!番組配信のみ）
※スカパー!放送サービスでフジテレビONE/TWO契約の方はスマホ・PCでも視聴可能。
※放送終了後、スカパー!番組配信にて1カ月の見逃し配信を実施。
番組URL：https://otn.fujitv.co.jp/kvibaba2025
