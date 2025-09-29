locofrank、アルバム『Resound』収録曲より「Reborn」MV公開＋＜Resound Tour＞全日程を発表
locofrankが9月3日、8thフルアルバム『Resound』をCDリリースした。同アルバムを引っ提げたリリースツアー＜locofrank presents Resound Tour 2025-2026＞が10月3日の大阪 Yogibo HOLY MOUNTAIN公演から幕を開ける。
同ツアーの年内スケジュールは発表されていたが、今回新たに2026年の全日程がアナウンスとなった。ツアーファイナルは4月7日の東京・渋谷 Spotify O-EAST。2026年公演のチケット情報は後日発表される予定だ。
なお、この発表にともなって、アルバム収録曲より「Reborn」のミュージックビデオが公開となった。アルバム収録曲のミュージックビデオは「CHOICE」に次ぐ2本目となる。
■8thフルアルバム『Resound』
2025年9月3日(水)発売
【CD】IKKI-1029
レーベル： IKKI NOT DEAD
▼CD収録内容 ※全13曲
01 Second prologue
02 CHOICE
03 My dear darling
04 Time to go
05 Continue
06 COUNTRY TOWN
07 Rainmaker
08 What’s your name?
09 Favorite Background
10 Free to fly
11 LAST WORDS
12 Funrise
13 Reborn
■＜locofrank presents Resound Tour 2025-2026＞
▼2025年
10月03日(金) 大阪 Yogibo HOLY MOUNTAIN
10月07日(火) 高田馬場 CLUB PHASE
10月10日(金) 札幌 KLUB COUNTER ACTION
10月11日(土) 苫小牧 ELL CUBE
10月13日(月) 八戸 FOR ME
10月14日(火) 宮古 KLUB COUNTER ACTION
10月16日(木) 秋田 Club SWINDLE
10月17日(金) 酒田 MUSIC FACTORY
11月01日(土) 京都 GATTACA
11月02日(日) 鈴鹿 ANSWER
11月04日(火) 千葉 LOOK
11月05日(水) 越谷 EASY GOINGS
11月07日(金) 横浜 F.A.D
11月08日(土) 静岡 UMBER
11月09日(日) 岐阜 ants
11月27日(木) 高松 TOONICE
11月29日(土) 広島 4.14
11月30日(日) 松山 WstudioRED
12月09日(火) 盛岡 the five morioka
12月10日(水) 大船渡 KESEN ROCK FREAKS
12月12日(金) 仙台 MACANA
12月13日(土) いわき club SONIC
▼2026年
01月21日(水) 宇都宮 HEAVEN’S ROCK VJ-2
01月22日(木) 善行 Z
01月24日(土) 八王子 Match Vox
01月25日(日) 甲府 KAZOO HALL
01月27日(火) 長野 J
01月28日(水) 新潟 GOLDEN PIGS BLACK STAGE
02月08日(日) 名古屋 HUCK FINN
02月10日(火) 水戸 LIGHT HOUSE
02月13日(金) 下北沢 SHELTER
02月19日(木) 神戸 太陽と虎
02月20日(金) 賀 B-FLAT
02月24日(火) 福岡 CB
02月25日(水) 熊本 DJANGO
02月27日(金) 鹿児島 SR HALL
02月28日(土) 大分 SPOT
【FINAL series】
03月06日(金) 大阪 GORILLA HALL
03月19日(木) 仙台 RENSA
04月07日(火) 渋谷 Spotify O-EAST
