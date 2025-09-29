新潟市古町・こんぴら通り沿いにある海老ラーメン専門店『海老寿DELUX』。

看板メニュー「海老味噌ラーメン」は、1杯に約70～80匹もの南蛮海老をまるごと使用し、旨味が凝縮した濃厚な海老味噌スープは一度食べたら忘れられないと多くのファンを魅了しています。じつは、ラーメンと同じくらいこだわって作り上げているのが〝餃子〟。強いこだわりを持ち種類も豊富。



そして、今回新たに誕生したのが「背脂生姜醤油餃子(5個600円/税込み)」。

新潟五大ラーメンの「燕背脂ラーメン」と「長岡生姜醤油ラーメン」の味を餃子で再現した斬新な一品！皮には、県産小麦“ゆきちから”と県産“コシヒカリ”の米粉を使用しもっちり感を出しています。餡には、地元野菜やブランド豚“越後もちぶた”を合わせ、新潟愛あふれる味わいに仕上げています。



こちらの餃子は、味がついているためタレを付けずにいただきます。一口頬張れば生姜の香りがふわっと広がり、もちもちの皮から肉汁があふれます。餡は驚くほどジューシーで、背脂の旨みと醤油のコクが重なる濃厚な味わいです。ご飯にも、お酒にも相性抜群です。



『海老寿DELUX』の新名物、新潟ならではの「背脂生姜醤油餃子」をぜひ堪能してみてください。





●海老ラーメン専門店『海老寿DELUX』

住所｜新潟県新潟市中央区西厩島町2337-1(こんぴら通り)

電話｜025-378-4471

営業時間｜11:00～14:30、17:30～21:00

休｜日曜日