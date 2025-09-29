locofrankが9月3日、8枚目のフルアルバム『Resound』をリリースした。オリジナルアルバムとしては前作『Stories』以来7年ぶり、2022年5月の横川慎太郎加入以降の現体制としては初のフルアルバムの完成だ。収録された全13曲は、locofrankならではの疾走感と緊張感と哀愁漂うメロディーが中核を貫くナンバーに加え、コーラスやシンガロングを誘発する新機軸まで、メロディックパンクを土台として新たな側面も変わらぬ本質も詰め込まれた仕上がりだ。

2022年リリースのミニアルバム『READY?』、2023年リリースの25周年記念ライブ会場限定CD『25』、2024年リリースのlocofrank × HAWAIIAN6 × dustbox名義によるスプリットアルバム『THE ANTHEMS』などを経て、さらに強固となったバンドに加え、メンバー全員が作詞作曲を務めることで多彩さを増したサウンドは、広がりながらもまるで隙がない。

“Resound”という言葉は“響きわたる”という意味を持つ。「いろんな人に聴いてもらいたい。広げたい」という気持ちを込めたアルバム『Resound』について、木下正行(B, Vo)、森勇介(G, Cho)、横川慎太郎(Dr)に訊いたロングインタビューをお届けしたい。なお、locofrankは10月3日の大阪 Yogibo HOLY MOUNTAIN公演を皮切りに、全40公演のロングツアー＜Reasound Tour 2025-2026＞を開催する。

■3人が曲を持ち寄ったフルアルバムは初

■手応えが今までで一番大きかった

──コロナ禍や前ドラマーの脱退、新ドラマー横川さんの加入、2022年7月には新体制初のミニアルバム『READY?』リリース、2024年4月にはHAWAIIAN6、dustbox、locofrankによるスプリットアルバム『THE LAST ANTHEMS』リリースなどもありましたが、新作『Resound』は7年ぶりのフルアルバム。遂にきた、という感があります。

木下：ずっとフルアルバムを出したい気持ちはあったんですけど、いきなりフルとはならなくて。この3人で「MOTION」(『READY?』収録)をまず作って、会場限定CDシングル『25』、『THE LAST ANTHEMS』を経て、フルアルバムを出したいな、と。

森：あと、そろそろフルアルバムを出さないとゴウさん(IKKI NOT DEADレーベルスタッフ)に怒られるなって（一同笑）。

──『THE LAST ANTHEMS』ではメンバーそれぞれが1曲ずつ持ち寄った形になってましたよね。その制作スタイルは継続してたんですか？

木下：いや、オレが作れたらよかったんやけど、全然できへんくて。横川くんがしびれを切らして、持ってきたりもしてました（笑）。

横川：そういうわけじゃないんですけど（笑）。『25』や『THE LAST ANTHEMS』で「よこしん(横川)のバックボーンが見える曲も聴いてみたいな」と言われてたりもしたから、自分の好きなテイストを活かして作っていった感じでしたね。

──もちろんこれまで通り、(森)勇介さんも曲を持ち込んで完成した新作が『Resound』。“Re”とつきますし、自分たちのサウンドを再定義したという印象も受けました。そこは当初から考えていたんですか？

木下：たまたまって言ったら、たまたまになるのかな。“再び”とか“もう一度”みたいなテーマでって、みんなで曲を持ち寄ったわけでもないし。蓋を開けてみたら、よこしんという新しい風や勇介が率直に出した“今やりたいこと”も合わさって、新しくこの3人だから生まれたものになったんかな。

──そういったところから、このタイトルが導かれたような。

木下：タイトルは勇介が、「もう一回いろんな人に聴いてもらいたい。響いたらいいな」ということでつけましたね。

──2025年6月から7月にかけて、初期作品に絞ったワンマンツアー＜locofrank TALES OF TRIANGLE TOUR＞を開催したじゃないですか。そこもつながってたり？

森：ですね。今、いろんな事情でライヴハウスに来れなくなった人もいるから、そういう人たちがまた足を運ぶキッカケになったらいいし。今回フルアルバムもリリースするから、また観に来てほしいなっていう。ちゃんと計算されてます、金になるようにと（一同笑）。やっぱり、“まだまだやってますよ”っていうのを見せたかったんですよ。

──実際に＜locofrank TALES OF TRIANGLE TOUR＞をやってみていかがでした？

木下：よかったですね。取り掛かったときはどうなることやら、と思ってたけど（笑）。

──ただ、locofrankはずっとやり続けてる曲も結構あるじゃないですか。

木下：でも、やってる曲のほうが圧倒的に少ないし。よこしんが一番大変やったんちゃうかな。

横川：まあ……大変やったっすね（苦笑）。ただ、それまでやれてなかった曲をやれたのは嬉しかったです。覚える大変さはありつつ、ほんまにやれてよかったと思ってます。

森：ありがたいことに全箇所ソールドして。ライヴハウスの前半分はモッシュとかで楽しんでる人が多いけど、後ろ半分は本当に“観に来ました”みたいな人がズラッと並んでたから、“あれは久々に来てくれた人たちなんやろな”と思ったりもしてましたね。

──そこが新作にもつながってくれれば、と。

森：そうなったらありがたいなと思ってます。

──では、フルアルバム『Resound』完成してみての手応えはどうですか？

森：3人が曲を持ち寄ったフルアルバムは初めての経験だったし。どうなるんかな？っていう楽しみが大きくて。

横川：録りを終えて曲順を3人で決めたとき、「あれ、めっちゃ良くない!?」っていう手応えが今までで一番大きかったんじゃないかな。

──『Resound』はサウンドの広がりに加え、バンドの良さがブラッシュアップされたところもあり、locofrankが改めて始まった感があるなとまず思ったんです。これまでと違った感触みたいなものはありましたか？

木下：う〜ん……やっぱり、後から加入したよこしんはピンとけえへんかもしれんけど、オレらからすれば新しい感じがある。でも、どっしりしてるオレららしさもあって。全体を通して、らしくもあり、これからも楽しみ、みたいな感じなんじゃないかなと思ったりもしてますね。

──locofrank特有の緊迫感や重みがありつつ、安直に言えば明るいムードが出てきたような印象も受けたんですよね。

木下：あ〜、そうか。

森：それはあるかも。

木下：よこしんが加わって新しいlocofrankになってから、曲云々は置いといて、どうせやるなら楽しくっていう気持ちは、前より強かったりもしてて。その雰囲気が関係してるのかもしれないですね。

──そういったところって、『Resound』の最後を飾る「Reborn」にもあるというか。この曲はミュージックビデオでメンバーがダンスをした「Intertwining」以来の衝撃だったんですよ。

木下：「Reborn」は勇介の……いや、勇介先生の名作やけど（笑）、最初オレはグッとけえへんかったんですよ。で、サビを歌っていくにつれていい曲だなと思っていったというか。スプリットアルバム『THE LAST ANTHEMS』に収録してツアーを回ったとき、HAWAIIAN6とdustboxから「あの曲は完璧だよ」と言われたし。＜THE LAST ANTHEMS TOUR＞ツアーファイナルのZepp DiverCityでトリをやらせてもらったときに一番最後の曲として演奏して、“この曲はやっぱ凄いな”と感じて、勇介に謝りましたから（笑）。

森：はははは。

──「Reborn」って1曲通して聴くとlocofrankらしさがあって違和感がないんですよ。ただ、ああいうスケール感のあるイントロで始まって、どう進むのかなと思っていたら“ウォーウォー”と歌い出して、そこにコーラスも合わさって。

森：locofrankとしては新しいですよね。

──ラストにもあのコーラスがあるし、この導入と締めは、やっぱりそれまでのlocofrankからすると考えられなかったですよ。

森：そういうところも踏めて、『THE LAST ANTHEMS』に収録するのがベストだったというか。HAWAIIAN6とdustboxがいて、その中でいつも通りのlocofrankらしさを出すのもいいけど、せっかくだし、今までやったことがないことにチャレンジしてもいいのかなと思えたんですよね。

──タイトルにかけるわけじゃないんですけど、locofrankにとってアンセムというか、みんなで歌ってひとつになれる曲が必要だと考えてたり？

森：他のバンドがそういうことをやってて、羨ましいとは思ってましたね。“ウチもああいう曲をやりたいけど、(木下)正行はそういうの無理やな”と（笑）。

──はははは。正行さんとしては抵抗もありました？

木下：まあ、ありましたね（笑）。それこそ、「“ウォーウォー”ってこれ、曲の頭にいる？」って勇介に聞いたし（笑）。そうしたら、「頭に持ってくるからこそ意味がある」って言われて。その考えはこれまでなかったし。自分は小さい物差しで考えてたんだなって、そういうところを突きつけられた感じだったな。

──横川さんはどう感じました？

横川：違和感はなかったです。たしかにそれまでのlocofrankにそういう曲があったか？と言われたらないかもしれんけど、locofrankに合わないとはまったく思わなかったし。

──客観的にlocofrankを観てた時間がある横川さんの感覚が、一番フラットなのかもしれないですね。

木下：うん。おじさん、頭が固まっちゃってるから（一同笑）。

──そう言いつつも、おじさんバンドの意地もあるんじゃないんですか？

木下：いや、ないですよ全然。そんな意地なんてもう。

──正行さんが作詞作曲した「Favorite Background」では、おじさんの意地みたいなことを強度の高いサウンドで歌ってますし、そういう部分もあるのかなって。

木下：あれは“気がつけばそうなっちゃってますけど”ってことなんですよ。思い返せば、歳を取りたくて取ってた時期もあったし。

──あぁ、locofrankは若くしてシーンに飛び出してきたから、ナメられることもあったでしょうし。

木下：だから、歳を取ることに対して“あかん。悔しい”みたいな捉え方はあまりなくて。ただ、自分たちが大事にしてきたものが、時間が経ったからもう古い、みたくなるのはちょっと違うとは思うけど。それを意地なのかと言われれば、そんなつまらんもんではないかなっていう感じですかね。

■アレンジは3人でスタジオに入って

■納得度や満足感は今回ぶっちぎり

──そして「CHOICE」はこれまでのlocofrankを進化させた曲だなと思いました。

森：これは“The locofrank”ですね。制作の最後に正行が持ってきたんですよ。絞り出したんだと思います。

木下：スタジオの喫煙所にアコギだけ持って行って、“こんな感じのサビで”みたく浮かんで。

森：テンポ遅、とは思ったけど（一同笑）。

横川：でも、これはlocofrankやな、っていうまっすぐな印象がありました。

──ド頭から檄を飛ばすような感じもそうですし、スリルやサビの伸びやかなメロディーや、畳み掛けるアレンジなど、ライヴハウスの熱狂がすぐに想像できた曲です。こういった王道的な曲がフルアルバムにほしかったということも？

木下：どうやったかな……まあ、最後っ屁みたいな感じかな（笑）。

──はははは。“こういう存在がほしい”と思ってたのか、“まだ何かあるんじゃないか”と絞り出したのか、で言うとどっちが近いですか？

木下：どっちもありますね。自分の中で変化をつけようと思っても、それが思うほど出えへんくて。もうストレートな感じで出したんやと思うけど。そこにリズムやコード感をつけてもらって、あんな風な曲になってくれましたね。

──横川さん的に大変だったなと思う曲は？

横川：「Time to go」はグワッといくドラムを入れたかったんで、手数的な話になるんですけど、そこは大変でしたね。

──この曲のロックンロールな色味には新しさもありますし、横川さんが持ち込んだ曲だからこそかなと思います。最後、ビッグコーラスになりますけど、あれは最初からイメージしてたんですか？

横川：そうですね。結構、最初のイメージのまま仕上がったかな。

──ああいうタイプのコーラスって、これまでlocofrankにあまりなかったようにも感じてて。

横川：あぁ、何かあったかな……そう言われるとないかもですね。

──他にも横川さんが作詞作曲した「My dear darling」のサビのコーラスもあまりないパターンだなと。バンドにいい刺激や変革を横川さんがもたらしてるんだろうな、と思いながら聴いてました。やっぱり、横川さんの曲にはこれまでにない面白さを感じたりしてます？

森：自分にはないもののほうが多いんですよね。だから、ほとんどイジってないんちゃうかな。よこしんのデモに入ってたギターのフレーズもそのまま弾いてるし。

──そこはギタリストとして自分の色を、とはならない？

森：逆にオレがへんにアレンジしちゃうと、自分の色が出すぎちゃうと思ったんですよ。

──正行さんも特にリクエストはせず？

木下：よこしんが仮歌も入れた状態でデモを持ち込んでくれるから、歌メロの部分で少しはリクエストもしたけど、それ以外ではそんなになかったですね。

──もしかして……横川さんって楽器とかDTMとか何でもできるタイプ？

横川：いやいや、ちょっとぐらいっす（笑）。そんなに凄いことはできないんですけど、イメージが伝わりやすいんじゃないかな、と思ってやってるぐらいですよ。

──今回はバンドに曲を持ち込んだ人が歌詞を書いてるパターンがほとんどですけど、「LAST WORDS」だけ作曲が横川さんで作詞が正行さんと分かれてますよね。

木下：これはよこしんが曲を作ってきて聴いたとき、詞を書くにあたってひとつのキッカケになればって“こういう風に思ったんやけど”と歌に関して伝えたんです。そうしたら「だったら、書きますか？」と言ってくれたんですよね。だから、オレがお願いして書かせてもらったみたいな。

──曲を聴いて、それぐらい明確に書きたいものが見えたという。

木下：大げさかもしれんけど、あのメロディーにグッと惹き寄せられたというか。

──歌詞は亡き友へ贈るレクイエムかなと受け止めましたが。

木下：まさにそうで。御存知の通り、今までの長い年月の中でも最近もおみおくりしてきたし。自分たちもこの歳になると、10年前や20年前とはまた違う想いもある。これからも自然の摂理としてそういうことがあるんやろうけど、そういうことと向き合ったときに書きたい歌詞が出てきたんです。

──そして「rainmaker」は、雨バンドと呼ばれてることを逆手にとったショートチューンですよね。

木下：この曲のキッカケはゴウさんなんですよ。「ここまできたら、そういう曲を作っちゃいなよ」みたいなことを言われて。この曲は『25』のボーナストラックだったんですけど、「＜SQUAD GOALS TOUR＞で雨が降ったら演奏しようや」と言ってたら、そのツアーでは全然降れへんくて（一同笑）。

──勝手な深読みかもしれませんが、みんなが嫌がるようなことも視点を変えればそんなに悪いもんじゃない。捉え方ひとつで人生は楽しめる、みたいなメッセージも感じたんです。

木下：まぁしゃあないですよ、こんだけ雨バンドって言われたら（笑）。

──ただ、今だからこそ余裕を持って笑い飛ばすように歌えるのかなと。

木下：それはそうかもね。

──勇介さん的に制作を振り返って思い入れの深い曲はありますか？

森：何だろうな……今回に関して言えば、この曲っていうより全体的なアレンジ面ですね。1曲1曲のアレンジは3人でスタジオに入って、「あのパターンにするか。いや、こっちかな」みたいなことをずっとやってたんですよ。1曲1曲の納得度や満足感が今回はぶっちぎりなんじゃないかな……いや、「CHOICE」以外は。「CHOICE」は出てくるのが遅かったんで（笑）。

──アルバム制作の最後に正行さんが絞り出したっていう話でしたもんね。

木下：だから「CHOICE」のアレンジはマジで勢い。それぞれの得意技を入れようみたいな。

──しかし、locofrankは相変わらずスタジオで全員揃ってアレンジを詰めてるんですね。今、そうしないバンドも増えてるじゃないですか。

森：データのやり取りでできちゃいますからね。そのほうが便利だけど、実際に全員で合わせたときに「んっ?!」っていうのが出てくるんですよ。「聴こえはいいけど何か違うな」って。そういうことがあるから、今回もスタジオで1曲目から順番に3〜4時間ずっと演奏したり。「これでいいんかな？ 大丈夫かな？」みたいな。

木下：何回もやったな、それ。

──プリプロ的なことですか？

森：そう。それがあったから、レコーディングでちょっと上手に弾けました（一同笑）。

■広がった感はめちゃくちゃあって

■可能性を感じる新作になった

──アレンジでいちばん難航した曲を挙げるとすると？

森：すっごく決まらなかったのは「Funrise」じゃないかな。サビを何パターン作ったか。

横川：でしたね（笑）。

森：そうなるとAメロも決まらなくなっちゃうし。

──テンポはずっと同じでした？ 聴いてて絶妙なテンポだなと思って。

森：いや、上げたんじゃないかな。最初はもっとゆっくりだったような。

木下：すんごく試しましたね、あれは（笑）。

森：サビの疾走感がほしいけど、そこを求めすぎると「Aメロ速すぎね？」となったり。で、Aメロに合わせると「サビ遅くね？」みたいな。

木下：途中で、「この曲、もうええわ」って言ったし（笑）。

森：言ってた言ってた（笑）。

──そういったリズムに関するところは横川さんが引っ張るような？

横川：僕が結構気にしちゃうタイプなんですよ。疾走感を求めるとキックの入れ方に関わってくるんですけど、そこもいろいろ試したり。この曲は、テンポを上げてみても下げてみてもなかなかしっくりこなくて、試行錯誤した時間が結構あったと思います。

▲木下正行(B, Vo)

──この3人での初フルアルバムが完成した今、新たに見えたものはありますか？

木下：この新作というよりは、『THE LAST ANTHEMS』とかキッカケはいっぱいあったし。経てきた年齢もあるかもしれんけど、いろいろと広くなったかな、というのがライヴをやってても、喋ってても感じてて。そういう意味では楽しみではありますね、これから。

森：うん。広がった感はめちゃくちゃあって。新作を作り終えたばかりでこんなん言うのも何やけど……当分フルアルバムは無理やけど、曲自体は作りたいなと。これができるなら、もっと面白い曲も作れるんやろうなっていう可能性を感じる新作になったと思ってます。

──locofrankって制作を終えると「もう、何にも出えへん！」といつも言ってましたよね。

森：そうやったんですけど、今はまた違うのも作ってみたいなって思いますね。

──それぐらい充実した制作だったという。

横川：locofrankの良さは2ビートの曲ばかりではないことだって以前から思ってて。他のジャンルって言ったらちょっと飛びすぎかもしれませんけど、いろんなジャンルを取り入れながら、その中にロコ節があるっていうイメージなんですよ。だから、やれることは意外と多いんじゃないかな。正行さんが歌って、勇介さんがギターを弾いたらそれでいいよねっていう感覚だけではやりたくない。

──過去に寄りかかるのではなく、現在進行系のバンドとしてっていう。

横川：そこにこだわっていった先に、ロコ節っていうのがあるんかなと思うんですよね。

▲森勇介(G, Cho)

──今のlocofrankにとって、一番のモチベーションはどこにありますか？

森：大前提として、楽しいが前に出てくるようにはなったかな。そこは自分たちがlocofrankとどう向き合っていくかに関わってくるんだけど、そこすらも楽しめるようになってきてて。正直、そこがしんどかったら、続けるモチベーションを保つのもキツいやろうから。

──その先に目的や目指してるところがあったりは？

木下：これっていうのは……例えば、どっかに出たいとか、そういうのはないけど、楽しく終わりたいっていうのはあって。だから、すごい速く走ることを考えるより、ちょっとしんどくてもええから、笑いながら走り抜けたいかなって。

──リリースツアーが10月から始まりますが、その前にレーベルツアー＜Bloody Ash Pressure TOUR 2025＞がスタートしてます。ライヴの調子はいかがですか？

森：絶好調ですね。

横川：絶好調です。

木下：首はちょっとやっちゃったけどね（一同笑）。あまり言いたくないけど、やっぱり身体は正直だなっていうところはある。ただ、ライヴはいいですよ。もちろん演奏が上手いとかそういうんじゃないけど、いいんです。ずっと“ライヴをどうしたいか”でやってきたバンドでもあるし、今、納得ができるライヴをやれてる。思いっ切りできてるところも、自分を俯瞰で見てるようなときもあって。

▲横川慎太郎(Dr)

──“いいライヴ”というものに対する感覚って、昔と今では違います？

木下：個人的には違いますね。それこそ昔は命削ってみたいなところがあった。今、それがないのかと言われたらそうでもないねんけど、それプラス、楽しみたいというのが絶対に出てくるから。

森：若い頃なんて、“ライヴは楽しむもんじゃない。とにかく気持ちで”ってところがあって。もちろん、今もそれが悪いとは思わないんですけど、今はその気持ちの部分とlocofrankとして表現したい曲や演奏のバランスが取れたときが、いいライブのかなって。昔はあまり気づかなかったけど、そのバランスが良くなってくると体も心も楽しめるというか。

──より多くの人へ届くライヴができるということにもつながるんでしょうし。

横川：やっぱり3人が楽しくできたときが一番お客さんに伝わるんじゃないかなって。3人が気持ちよく演奏してるときは、お客さんの顔が違うなって感じるんです。いいライヴにはいろんな要素が大事やけど、最終的には3人が「最高やったな」って言えるライヴが一番なんじゃないかと思ってますね。

取材・文◎ヤコウリュウジ

