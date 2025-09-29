【ブンデスリーガ】マインツ 0ー2 ドルトムント（日本時間9月27日／メーヴァ・アレーナ）

【映像】佐野海舟が数的不利で翻弄された一部始終

マインツがドルトムント相手にカウンターで失点を喫した場面で、数的不利の状況でも奔走していた日本代表MFの佐野海舟に同情の声が集まった。

ブンデスリーガ5節でマインツは、ホームでドルトムントと対戦。27分に敵陣でのスローインの流れからカウンターを食らって失点すると、40分にも似たような形からピンチを招いてしまう。

敵陣深い位置でのスローインをチャンスと見たか、マインツは敵ペナルティーエリアの内外にDFを含めて実に8人を送り込む。しかし、ボールを入れてからの連携が拙く、あえなくドルトムントにカットされてしまう。

そこからドルトムントは快速FWカリム・アデイェミが一気に抜け出し、マインツのDFダニー・ダ・コスタをあっさり抜くと、さらにMFユリアン・ブラントも並走してカウンター攻撃をスタート。危機を察知した佐野は必死に戻ったが、自陣で1対2と数的不利に陥ってしまった。

佐野は何とかボールサイドに寄って、プレーの選択肢を削ろうとした。しかし、余裕のあったアデイェミはブラントとのワンツーで佐野を揺さぶって悠々とフリーとなり、最後は左足のコントロールショットでゴールネットを揺らした。ブンデスリーガでも屈指のボール奪取能力を誇る佐野も、さすがにお手上げだった。

この失点シーンは、ABEMAのコメント欄やSNSでも話題に。ファンからは「なんでボランチの佐野が最後の砦なの」「一人じゃ限度あるよ」「さすがに無理があった」「こんなの抑えられる訳がないです」「そもそも最後が佐野なのがおかしい」「これは佐野を責められんよ」「佐野よくついていったけどなー」「1vs2はきつい」「決められたけどアディエミと並走してる佐野速すぎ」と、同情の声が寄せられた。

この日のマインツは、スローインからのボールロストをきっかけに2失点して敗戦。スローイン時の連携やリスク管理など課題が浮き彫りになるゲームとなった。

（ABEMA／ブンデスリーガ）

