「2025ミスター・ジャパン」日本大会が29日、都内で行われ、エレメンティマルチェッロ侃（なおき）さん（21）がグランプリに輝いた。

受賞スピーチでは「ありがとうございます。このような賞をいただき感謝しています」とし、「これからは、この賞に恥じぬよう、日本のオピニオンリーダーとして頑張ります」と凜（りん）と話した。

その後の取材では「まさか自分が…」と振り返り、「最初名前が呼ばれたときは、正直頭が真っ白になった」とし、「今は感謝しています」と話した。

応募のきっかけは「とりあえず、出てみようだった」と明かした。エントリー後はボディーメークに励み、「筋トレと有酸素運動で、体脂肪を4〜5％落とした」という。だが。「夢にハンバーガーが出てきました」と笑った。

将来は「貧困や格差をなくす活動をしていきたい」としつつ、「モデル活動も興味があったので、それにも挑戦していきたいです」と胸を張った。

ミス・ジャパンは神奈川出身の大学生・仲道真理子さん（23）、30歳以上を対象にしたミス・ジャパン・プレミアムは阿部真美さん（43）がグランプリに輝いた。