¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û´ÑµÒÆ°°÷¤¬£²Ç¯Ï¢Â³£²£°£°Ëü¿ÍÆÍÇË¡¡Íèµ¨Â³Åê¤Î´ßÅÄ´ÆÆÄ¡Ö¤É¤ó¤É¤óÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦´ßÅÄ¸î´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¤ÎÍèµ¨¤ÎÂ³Åê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Î½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¡¢ºòµ¨£µ°Ì¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ò£³°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Ã£Ó¿Ê½Ð¤ËÆ³¤¤¤¿¼êÏÓ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡££²£¹Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë¤Î»î¹çÁ°¤ËµåÃÄ¤«¤éÂ³Åê¤òÍ×ÀÁ¤µ¤ì¡¢¼õÂú¤·¤¿¡£
¡¡£³Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃæÅèÁïÁ°´ÆÆÄ¤Î¸å¤ò¼õ¤±¡¢£±£²µåÃÄºÇÇ¯¾¯¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥àºÆ·ú¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡££··îÅÓÃæ¤Þ¤Ç¼ó°Ì¤òÁè¤¤¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤ÎÁê¼¡¤°¸Î¾ã¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â³«Ëë¤«¤é¾¡Î¨£µ³ä°Ê¾å¤ò¥¡¼¥×¡££Ã£Ó¿Ê½ÐÁè¤¤¤Ç¤âÆ§¤óÄ¥¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ë¤ï¤º¤«£³¾¡¤È°µÅÝÅªÎôÀª¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£¹·î£²£°Æü¤«¤é¤ÎÅ¨ÃÏ¤Ç£´Ï¢¾¡¤È°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¡¢£²£·Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ£Ã£Ó¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ï¶åÎ¤¤¬£³°ÂÂÇ´°Éõ¤Ç£±£±¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£´ßÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°¡Ï¡¤é¤·¤¯ÃúÇ«¤Ê¤È¤³¤í¡¢ÂçÃÀ¤Ê¤È¤³¤í¡¢´ËµÞ¤È¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ê£Ã£Ó¤Î¡Ë½àÈ÷¤â¤·¤Ê¤¬¤é°ìÀï°ìÀï¤ò¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£½çÄ´¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê¤´¤¿¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£´ÑµÒÆ°°÷¤â£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç£²£°£°Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿ÀèÇÚÊý¤Î¤ª¤«¤²¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£