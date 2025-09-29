¡ÚÂîµå¡ÛÁáÅÄ¤Ò¤Ê²÷¾¡È¯¿Ê¡¡25Ê¬Â¤é¤º¤ÇÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó°µÅÝ¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤â¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Âîµå½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç£²£°£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤¬²÷¾¡È¯¿Ê¤À¡£
¡¡£×£Ô£ÔÃæ¹ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡Ê£²£¹Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¡Ë¤ÎÆ±¼ïÌÜ£±²óÀï¤Ç¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±£³°Ì¤ÎÁáÅÄ¤ÏÆ±£²£´°Ì¤Î¥¸¥¢¥Ê¥ó¡¦¥æ¥¢¥ó¤Ë£³¡½£°¤È²÷¾¡¤·¤¿¡££´£°ºÐ¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥óÁê¼ê¤ËÂè£±¥²¡¼¥à¤ÎÃæÈ×¤Þ¤Ç¶¥¤ë¤â¡¢°ú¤Î¥¤·¤Æ£±£±¡½£·¤ÇÀè¼è¡£Âè£²¡¢Âè£³¥²¡¼¥à¤ÏÁáÅÄ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¤á¡¢Ìó£²£µÊ¬¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿º¸¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤Ï¥µ¡¼¥Ö¤¬¤¦¤Þ¤¤Áª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÐºö¤ò¤·¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç£³¡½£°¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤â¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÎÁáÅÄ¤Ï¡ÖºòÇ¯¤ÏÏÓ¤Î¥±¥¬¤Ç¡Ê£×£Ô£ÔÃæ¹ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ë¡Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢°ì¤Ä¤º¤Ä¾å¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤òÀßÄê¡£¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤ÎÁª¼ê¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â½àÈ÷¤ÈÂÐºö¤¬Âç»ö¡£Èè¤ì¤ò¤¿¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÌÀÆü¤ËÈ÷¤¨¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£